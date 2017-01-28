Берни Экклстоун: Последнее, что я хотел бы увидеть – это то, как разваливается «Формула-1»
Бывший глава «Формулы-1» Берни
Экклстоун опроверг слухи о том, что собирается создать конкурента «Королевским
гонкам».
«Я
создавал «Формулу-1» на протяжении пятидесяти лет, не для того, чтобы ей навредить. Я очень горжусь проделанной работай и последнее, что я хотел бы увидеть – это то, как она разваливается», - цитирует
Экклстоуна Reuters.
Ранее
журналист BBC
Эндрю Бенсон заявил: «Как мне рассказали достоверные источники, они
ожидают, что Экклстоун будет бороться с Liberty с помощью отделившейся серии,
которая появится к 2019 году».
Напомним, в
понедельник компания Liberty Media оформила сделку по покупке «Формулы-1». После
этого было объявлено о том, что Экклстоун покидает пост исполнительного
директора серии, а его место займет Чейз Кэри. 86-летнему Берни предложена
должность почетного президента.