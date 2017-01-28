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Берни Экклстоун: Последнее, что я хотел бы увидеть – это то, как разваливается «Формула-1»

Источник:  ReutersКомментарии

Бывший глава «Формулы-1» Берни Экклстоун опроверг слухи о том, что собирается создать конкурента «Королевским гонкам».

«Я создавал «Формулу-1» на протяжении пятидесяти лет, не для того, чтобы ей навредить. Я очень горжусь проделанной работай и последнее, что я хотел бы увидеть – это то, как она разваливается», - цитирует Экклстоуна Reuters.

Ранее журналист BBC  Эндрю Бенсон заявил: «Как мне рассказали достоверные источники, они ожидают, что Экклстоун будет бороться с Liberty с помощью отделившейся серии, которая появится к 2019 году».

Напомним, в понедельник компания Liberty Media оформила сделку по покупке «Формулы-1». После этого было объявлено о том, что Экклстоун покидает пост исполнительного директора серии, а его место займет Чейз Кэри. 86-летнему Берни предложена должность почетного президента.

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