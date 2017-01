Клэр Уильямс награждена Орденом Британской империи

Заместитель руководителя команды «Уильямс» Клэр Уильямс награждена королевой Великобритании Елизаветой II Орденом Британской империи за заслуги и вклад в развитие «Формулы-1».

«Я очень рада и одновременно удивлена тем, что королева лично вручила эту награду мне. Это огромная честь, но нужно отдать должное каждому сотруднику нашей команды», - сказала Уильямс.

Proud day for the team as Claire Williams holds her Officer of the Order of the British Empire (OBE) #WeAreRacing #F1 pic.twitter.com/ThzAYBDDO4