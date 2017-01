Буре, Федоров, Дацюк и Овечкин вошли в список 100 лучших игроков в истории НХЛ

В Лос-Анджелесе прошел торжественный вечер, на котором огласили список 100 лучших игроков в истории Национальной хоккейной лиги.

Это событие приурочено к празднованию столетия лиги. Выбирали лучших специально составленная комиссия из 58 человек, куда вошли руководители хоккейных клубов, тренеры, игроки и представители СМИ. В список 100 попали четыре российских хоккеиста.

Так в символической сборной 90-х годов - Павел Буре, который провел в лиге 702 матча и набрал 779 (437+342) очков и Сергей Федоров, набравший 1179 (483+696) очков в НХЛ, проведя 1248 матчей.

Lamps were lit all across the NHL by this group of wingers from the 90s: The Russian Rocket, The Golden Brett, Lucky Luc & Shanny. #NHL100 pic.twitter.com/OqLPrAT2nM — NHL (@NHL) 28 января 2017 г.

В команде 2000-х – Павел Дацюк, который за 14 сезонов НХЛ сыграл 953 матча, набрав 918 (314+604) очков.

The NHL’s all-time wins leader, a pair of Detroit legends, the last d-man to win the Hart Trophy & the Finnish Flash rep the 2000s. #NHL100 pic.twitter.com/Sds8gViNc0 — NHL (@NHL) 28 января 2017 г.

В команде 2010-х – Александр Овечкин, в активе которого на данный момент 1093 (589+504) очков в 982-х встречах.