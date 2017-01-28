Золото Медведевой на ЧЕ, победа «Спартака» в КХЛ и четыре россиянина в сотне лучших игроков в НХЛ. Главные новости утра
«Советский спорт» предлагает начать
день с главных новостей утра субботы.
1. Павел
Буре, Сергей Федоров, Павел Дацюк и Александр Овечкин вошли в список 100 лучших
игроков в истории Национальной хоккейной лиги.
2.
Российская фигуристка Евгения Медведева стала победительницей чемпионата
Европы, который прошел в чешской Остраве. Еще одна россиянка Анна Погорилая
стала второй.
3. «Торпедо»
прервал четырехматчевую серию поражений, обыграв на домашнем льду СКА.
4. Куда
важнее домашняя победа «Спартака» над «Северсталью», Красно-белые прервали
десятиматчевую серию поражений.
5.
Баскетбольный ЦСКА в Евролиге обыграл «Андолу Эфес» и продолжил лидировать в
турнирной таблице.
6. «Зенит»
на своем втором сборе провел первый товарищеский матч, в котором одержал победу
над норвежской «Волеренгой».
7. «Айнтрахт»
на выезде обыграл «Шальке» и поднялся на третью строчку в Бундеслиге.
8. «Марсель»
разгромил «Монпелье», забив пять мячей, хет-трик оформил Бафетимби Гомис.
9. «Лестер»
не смог обыграть «Дерби Каунти» в 1/16 финала Кубка Англии.
10.
Определились финалисты чемпионата мира по Гандболу. В полуфинальных поединках
Французы обыграли словенцев, а норвежцы оказались сильнее хорватов.
Цитата
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