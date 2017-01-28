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Золото Медведевой на ЧЕ, победа «Спартака» в КХЛ и четыре россиянина в сотне лучших игроков в НХЛ. Главные новости утра

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Золото Медведевой на ЧЕ, победа «Спартака» в КХЛ и четыре россиянина в сотне лучших игроков в НХЛ. Главные новости утра
Источник: NHL

«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра субботы.

1. Павел Буре, Сергей Федоров, Павел Дацюк и Александр Овечкин вошли в список 100 лучших игроков в истории Национальной хоккейной лиги.

2. Российская фигуристка Евгения Медведева стала победительницей чемпионата Европы, который прошел в чешской Остраве. Еще одна россиянка Анна Погорилая стала второй.

3. «Торпедо» прервал четырехматчевую серию поражений, обыграв на домашнем льду СКА.

4. Куда важнее домашняя победа «Спартака» над «Северсталью», Красно-белые прервали десятиматчевую серию поражений.

5. Баскетбольный ЦСКА в Евролиге обыграл «Андолу Эфес» и продолжил лидировать в турнирной таблице.

6. «Зенит» на своем втором сборе провел первый товарищеский матч, в котором одержал победу над норвежской «Волеренгой».

7. «Айнтрахт» на выезде обыграл «Шальке» и поднялся на третью строчку в Бундеслиге.

8. «Марсель» разгромил «Монпелье», забив пять мячей, хет-трик оформил Бафетимби Гомис.

9. «Лестер» не смог обыграть «Дерби Каунти» в 1/16 финала Кубка Англии.

10. Определились финалисты чемпионата мира по Гандболу. В полуфинальных поединках Французы обыграли словенцев, а норвежцы оказались сильнее хорватов.

Цитата дня: «Последнее, что я хотел бы увидеть – это то, как разваливается «Формула-1», - Берни Экклстоун.

Видео дня: «Не знаю, как настроить клавиатуру». Базелюк возобновил карьеру стримера

Блог дня: О самом веселом российском бойце ММА, который был уволен из UFC

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