Иван Ракитич: Заменить Хави невозможно, меня нельзя с ним сравнивать

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич не считает, что он способен заменить на поле многолетнего лидера полузащиты каталонцев Хави.

- Заменить Хави просто невозможно. Мне не хчется, чтобы меня сравнивали с кем-либо. Я хочу быть самим собой и помогать команде. У меня нет такого дриблинга, как у Месси, я не забиваю так много, как Суарес, не отдаю такие передачи, как Иньеста. Но думаю, что вношу свой вклад в успехи команды.



Я хотел бы играть больше, но это решать Луису Энрике. Все, что я могу, — демонстрировать, что я нужен команде. Нужно доказывать тренеру, что он может на меня рассчитывать. Даже если мне не предоставляется шанс выходить на поле, он должен знать, что я готов на все 100 процентов, - заявил Ракитич.

Напомним, Иван Ракитич играет за «Барселону» с 2014 года.

В текущем чемпионате Испании он забил 2 мяча и отдал 1 голевой пас в 14 проведенных матчах.