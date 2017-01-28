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Иван Ракитич: Заменить Хави невозможно, меня нельзя с ним сравнивать

Источник:  Goal.comКомментарии

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич не считает, что он способен заменить на поле многолетнего лидера полузащиты каталонцев Хави.

- Заменить Хави просто невозможно. Мне не хчется, чтобы меня сравнивали с кем-либо. Я хочу быть самим собой и помогать команде. У меня нет такого дриблинга, как у Месси, я не забиваю так много, как Суарес, не отдаю такие передачи, как Иньеста. Но думаю, что вношу свой вклад в успехи команды.

Я хотел бы играть больше, но это решать Луису Энрике. Все, что я могу, — демонстрировать, что я нужен команде. Нужно доказывать тренеру, что он может на меня рассчитывать. Даже если мне не предоставляется шанс выходить на поле, он должен знать, что я готов на все 100 процентов, - заявил Ракитич.

Напомним, Иван Ракитич играет за «Барселону» с 2014 года. 

В текущем чемпионате Испании он забил 2 мяча и отдал 1 голевой пас в 14 проведенных матчах.

Матч

Бетис - Барселона

Место и дата

29 января 14:00, Эстадио Бенито Вильямарин, Онлайн-трансляция


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