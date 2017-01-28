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День в истории. Джанлуиджи Буффону - 39!

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
День в истории. Джанлуиджи Буффону - 39!

Сегодня исполняется 39 лет многолетнему вратарю туринского «Ювентуса» и сборной Италии Джанлуиджи Буффону. 

Буффон родился 28 января 1978 года в Карраре (Тоскана). Его мать была чемпионкой Италии по толканию ядра и метанию диска, а дядя - баскетболистом.

В детстве Джанлуиджи болел за клуб «Дженоа», а полноценную карьеру он начал в «Парме», которая купила 13-летнего вратаря за 15 миллионов лир. В составе этой команды он завоевал Кубок УЕФА, Кубок Италии и Суперкубок Италии в 1999 году. Буффон дебютировал в составе сборной Италии уже в октябре 1997 года, когда ему было всего 19 лет. Это был стыковой матч ЧМ-98 против сборной России. Он заменил травмированного Джанлуку Пальюку. Молодой вратарь не позволил россиянам поразить его ворота, но все же пропустил от собственного защитника Фабио Каннаваро.

В 2001 году Буффон был куплен «Ювентусом» за 52 миллиона евро, что до сих пор остается самой высокой суммой, когда-либо выложенной клубом за вратаря. В составе «Старой синьоры» Джанлуиджи 9 раз становился чемпионом Италии.

Буффон внес весомый вклад в победу «Скуадры Адзурры» на чемпионате мира-2006 в Германии. Он был признан лучшим голкипером мундиаля (приз имени Льва Яшина)

Джанлуиджи 11 раз признавался вратарем года в Италии и четырежды - лучшим вратарем мира по версии МФФИИС.


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