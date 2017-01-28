Григор Димитров: Финал Надаль - Федерер будут смотреть все, включая меня

Болгарский теннисист Григор Димитров не пропустит финальный матч Australian Open-2017 в мужском одиночном разряде.

- Конечно, финал будут смотреть все, включая меня. Это замечательно, просто здорово для спорта. Но, знаете, во время матча с Надалем я не думал о том, что мог помешать ему сыграть в финале с Федерером. Я был сосредоточен только на своей игре, тщательно готовился весь последний месяц.



Кто из них фаворит? Когда на корте эти двое, сценарии могут быть самые разные, мы это не раз уже видели. И, если честно, делать прогнозы – это не мое. Я просто знаю, что два величайших игрока в теннис доставят нам удовольствие это в воскресенье, - заявил Димитров.

Напомним, Григор Димитров уступил Надалю в пяти партиях на стадии полуфинала.

Испанец в данный момент имеет в своем активе 14 побед на турнирах «Большого шлема», а Роджер Федерер является рекордсменом всех времен - 17 титулов.