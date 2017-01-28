День в истории. Заслуженному тренеру России Петру Воробьеву - 68!

Сегодня исполняется 68 лет советскому хоккеисту и заслуженному тренеру России Петру Воробьеву.

Петр Воробьев родился 28 января 1949 года в московской многодетной семье. В детстве занимался многими видами спорта, но остановил свой выбор на хоккее с шайбой.

Окончил Латвийский государственный институт физической культуры, впоследствии - Высшую школу тренеров.

С 1967 по 1979 год играл на позиции центрального нападающего сначала в киевском «Динамо», затем - в «Динамо» (Рига) под руководством Виктора Тихонова в одной тройке с Хельмутом Балдерисом. В чемпионатах СССР сыграл 205 матчей, в которых забросил 120 шайб.

Начав тренерскую карьеру, быстро приобрел репутацию специалиста, отлично работающего с молодежью. Приводил к золотым медалям национального первенства московское «Динамо» (1993) и ярославское «Торпедо» (1997). В качестве помощника главного тренера сборной России стал чемпионом мира в 1993 г., а годом ранее привел российскую «молодежку» к золотым медалям ЧМ. Осенью 2016 года замещал Олега Знарка на посту главного тренера СКА во время Кубка мира-2016, проходившего в Торонто.







