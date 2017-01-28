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В сентябре поступит в продажу автобиография Марии Шараповой

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Автобиография российской теннисистки Марии Шараповой будет презентована 12 сентября 2017 года.

Об этом сообщает на официальный сайт издательства Macmillan, занимающегося данным проектом.

Книга будет называться «Шарапова. Автобиография». В ней рассказывается о жизни спортсменки с момента переезда в США в возрасте шести лет до получения двухлетней дисквалификации за употребление мельдония. Стоимость бумажного экземпляра за океаном составит 27 долларов США , также будет выпущена аудиоверсия и цифровой формат издания.

Напомним, Мария Шарапова была дисквалифицирована Международной федерацией тенниса в июне 2016 на два года. Позднее Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) сократил срок наказания, и Шарапова получила право вернуться на корт 26 апреля 2017 года.

За карьеру теннисистка выиграла 35 турниров WTA, в том числе 5 «мэйджоров». 


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