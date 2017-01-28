В сентябре поступит в продажу автобиография Марии Шараповой
Автобиография российской теннисистки Марии Шараповой будет презентована 12 сентября 2017 года.
Об этом сообщает на официальный сайт издательства Macmillan, занимающегося данным проектом.
Книга будет называться «Шарапова. Автобиография». В ней рассказывается о жизни спортсменки с момента переезда в США в возрасте шести лет до получения двухлетней дисквалификации за употребление мельдония. Стоимость бумажного экземпляра за океаном составит 27 долларов США , также будет выпущена аудиоверсия и цифровой формат издания.
Напомним, Мария Шарапова была дисквалифицирована Международной федерацией тенниса в июне 2016 на два года. Позднее Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) сократил срок наказания, и Шарапова получила право вернуться на корт 26 апреля 2017 года.
За карьеру теннисистка выиграла 35 турниров WTA, в том числе 5 «мэйджоров».