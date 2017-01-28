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Хуан Мануэль Маркес: Я больше не выйду на ринг с Пакьяо, даже за 100 миллионов $

Источник:  FightnewsКомментарии

Экс-чемпион мира в четырех весовых категориях мексиканец Хуан Мануэль Маркес не намерен проводить пятый поединок с филиппинцем Мэнни Пакьяо.

- Ходят слухи, будто мне предложили 60 млн $ за то, чтобы я снова дрался с Пакьяо. Но даже если мне дадут 100 миллионов, я не выйду на ринг.

Я до сих пор регулярно тренируюсь, постоянно работаю в зале. Я помню, что не выходил на ринг почти три года. Думаю, в этом году проведу два поединка, в которых оценю свои нынешние кондиции. После этих испытаний я должен провести еще один важный бой. Но сначала я поговорю со своей семьей. Если они мне скажут навсегда оставить бокс, я сделаю это, - заявил Маркес.

Напомним, 43-летний Хуан Мануэль Маркес за карьеру провел 4 боя с Мэнни Пакьяо. Первый поединок завершился вничью, во втором и третьем судьи отдавали победу филиппинцу, но их вердикты были очень дискуссионными. Наконец, в декабре 2012 года мексиканец смог отправить принципиального соперника в тяжелый нокаут.

Последний на сегодня бой Маркес провел в мае 2014 года: тогда он одержал уверенную победу по очкам над Майком Альварадо.


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