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Радамель Фалькао: Мне было нелегко отклонить три предложения из Китая

Источник:  L'EquipeКомментарии

Колумбийский форвард «Монако» Радамель Фалькао подтвердил информацию о том, что в январе он мог перебраться в чемпионат Китая.

- Нелегко было отклонить такие предложения, но я уже трижды говорил «нет». Думаю, клубу тоже было нелегко заблокировать многомиллионный трансфер, но я считаю, что для моей карьеры важнее оставаться здесь. Мечтаю выиграть что-нибудь весомое с «Монако», - заявил 30-летний Фалькао.

Ранее сообщалось, что китайские клубы предлагали за переход нападающего 50 миллионов евро.

«Монако» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции после 21 тура (48 очков). Фалькао забил 12 мячей в 15 проведенных матчах.

Матч

ПСЖ - Монако

Место и дата

29 января 23:00, Парк-де-Пренс, Онлайн-трансляция


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