Орловский оказался легче Нганну на три килограмма перед боем
Состоялась официальная процедура взвешивания участников турнира UFC on FOX 23, который в воскресенье пройдет в Дневере (США).
Всем бойцам основного карда удалось уложиться в весовые категории. Белорусский тяжеловес Андрей Орловский (111,6 кг) на три килограмма оказался легче своего соперника из Франции Фрэнсиса Нганну (115 кг).
Участницы главного боя Валентина Шевченко (60,8 кг) и Джулиана Пенья (61,2 кг) также успешно прошли взвешивание.
Дональд Серроне (77,1 кг) оказался чуть легче соперника Хорхе Масвидаля (77,6 кг).
Печально! О самом веселом российском бойце ММА, который был уволен из UFC
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически