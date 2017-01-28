Антон Миранчук: Восстановление идет в штатном режиме, не терпится присоединиться к ребятам на поле

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук рассказал о ходе своей реабилитации после операции на стопе.

- По работе соскучился. Понимаю, что не надо форсировать восстановление, но уже не терпится присоединиться к ребятам на поле. Начало подготовки для меня получилось несколько скомканным, но ничего — прорвемся! Рад, что врачи разрешили уже сейчас работать в тренажерном зале. Восстановление идет в штатном режиме, надеюсь, что и дальше все пойдет по плану, - цитирует Миранчука официальный сайт клуба.

Накануне «Локомотив» прибыл в испанскую Марбелью, где до 7 февраля проведет второй зимний сбор.

Почти весь 2016 год Антон Миранчук провел а аренде в таллинской «Левадии», став вице-чемпионом Эстонии.

«Локомотив» занимает 10-ю строчку в турнирной таблице РФПЛ после 17 туров.

