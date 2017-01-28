«Урал» сыграет не с «Арисом», а «Астрой» на зимнем сборе
Изменился соперник «Урала» по контрольному матчу на зимнем сборе из-за отказа греческого «Ариса». Вместо этого российский клуб встретится с румынской «Астрой».
«Буквально только что стало известно о том, что
соперник «Урала» по первому матчу «Арис» отказался от спарринга. Пришлось
искать замену. Вместо игры с «Арисом» ФК «Урал» вновь сыграет с «Астрой»,
против которой играли неделю назад. Начало в 15:00», - сообщается в официальном
твиттере команды из Екатеринбурга.
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