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Владимир Галузин: «Торпедо» заслужено обыграло лидера КХЛ

Источник:  ХК «Торпедо» (Нижний Новгород)Комментарии

Нападающий «Торпедо» Владимир Галузин поделился мнением о победе в матче регулярного чемпионата КХЛ против СКА (4:2).

- Как команда мы сыграли намного лучше, чем в трех предыдущих матчах. При счете 1:2 мы продолжали бороться, стали играть агрессивнее, завладели инициативой и одержали заслуженную победу над лидером чемпионата, - приводит слова Галузина официальный сайт «Торпедо».

Напомним, СКА проиграл «Торпедо» со счетом 2:4. За петербуржцев отличились Илья Ковальчук и Илья Каблуков. У хозяев шайбы забросили Николай Жердев, Владимир Галузин, Йон Норман и Вячеслав Кулемин.

Армейцы со 124 очками возглавляют Западную конференцию, нижегородцы с 98 очками идут на четвертом месте. Следующий матч команда Олега Знарка проведет 29 января в Петербурге против «Трактора»,  подопечные Петериса  Скудры днем позже сыграют дома со «Спартаком». 

Матч

Торпедо - СКА - 4:2 (0:1, 1:1, 3:0)

Голы:

Ковальчук (Хафизуллин), 11:07 (0:1). Жердев (Эштон, Грачев), 24:22 (1:1). Каблуков (Рыков, Широков), 36:52 (1:2). Галузин (Ураков, Осипов), 40:44 (2:2). Норман (Ураков), 47:33 (3:2). Кулёмин (Желдаков, Егоршев), 58:18 (4:2 - п.в.).

Место и дата

27 января 19:00, Нагорный, Онлайн-трансляция

Олег Знарок: В данный момент СКА не хватает глубины состава

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