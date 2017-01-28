Владимир Галузин: «Торпедо» заслужено обыграло лидера КХЛ
Нападающий «Торпедо»
Владимир Галузин поделился мнением о победе в матче регулярного чемпионата КХЛ
против СКА (4:2).
- Как команда мы сыграли намного лучше, чем в трех
предыдущих матчах. При счете 1:2 мы продолжали бороться, стали играть агрессивнее,
завладели инициативой и одержали заслуженную победу над лидером чемпионата, -
приводит слова Галузина официальный сайт «Торпедо».
Напомним,
СКА проиграл «Торпедо» со счетом 2:4. За петербуржцев отличились Илья Ковальчук
и Илья Каблуков. У хозяев шайбы забросили Николай Жердев, Владимир Галузин, Йон
Норман и Вячеслав Кулемин.
Армейцы со 124 очками возглавляют Западную конференцию, нижегородцы с 98 очками идут на четвертом месте. Следующий матч команда Олега Знарка проведет 29 января в Петербурге против «Трактора», подопечные Петериса Скудры днем позже сыграют дома со «Спартаком».
Матч
Торпедо - СКА - 4:2 (0:1, 1:1, 3:0)
Голы:
Ковальчук (Хафизуллин), 11:07 (0:1). Жердев (Эштон, Грачев), 24:22 (1:1). Каблуков (Рыков, Широков), 36:52 (1:2). Галузин (Ураков, Осипов), 40:44 (2:2). Норман (Ураков), 47:33 (3:2). Кулёмин (Желдаков, Егоршев), 58:18 (4:2 - п.в.).
Место и дата
27 января 19:00, Нагорный, Онлайн-трансляция
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