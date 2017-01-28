Владимир Галузин: «Торпедо» заслужено обыграло лидера КХЛ

Нападающий «Торпедо» Владимир Галузин поделился мнением о победе в матче регулярного чемпионата КХЛ против СКА (4:2).

- Как команда мы сыграли намного лучше, чем в трех предыдущих матчах. При счете 1:2 мы продолжали бороться, стали играть агрессивнее, завладели инициативой и одержали заслуженную победу над лидером чемпионата, - приводит слова Галузина официальный сайт «Торпедо».

Напомним, СКА проиграл «Торпедо» со счетом 2:4. За петербуржцев отличились Илья Ковальчук и Илья Каблуков. У хозяев шайбы забросили Николай Жердев, Владимир Галузин, Йон Норман и Вячеслав Кулемин.

Армейцы со 124 очками возглавляют Западную конференцию, нижегородцы с 98 очками идут на четвертом месте. Следующий матч команда Олега Знарка проведет 29 января в Петербурге против «Трактора», подопечные Петериса Скудры днем позже сыграют дома со «Спартаком».

Матч Торпедо - СКА - 4:2 (0:1, 1:1, 3:0) Голы: Ковальчук (Хафизуллин), 11:07 (0:1). Жердев (Эштон, Грачев), 24:22 (1:1). Каблуков (Рыков, Широков), 36:52 (1:2). Галузин (Ураков, Осипов), 40:44 (2:2). Норман (Ураков), 47:33 (3:2). Кулёмин (Желдаков, Егоршев), 58:18 (4:2 - п.в.). Место и дата 27 января 19:00, Нагорный, Онлайн-трансляция

Олег Знарок: В данный момент СКА не хватает глубины состава