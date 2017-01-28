Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Адмирал2 : 1Слован
Биатлон  Гонка преследования
Футбол  Спартак- : -Жилина
Теннис  Уильямс- : -Уильямс
Фигурное катание  Произвольная программа
Футбол  Вердер- : -Бавария
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Букмекеры считают РБ «Лейпциг» фаворитом матча с «Хоффенхаймом»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Букмекерские конторы выставили котировки на центральную встречу 18-го тура чемпионата Германии между командами РБ «Лейпциг» и «Хоффенхайм».

Победа «Лейпцига» оценивается коэффициентом 1,73, тогда как виктория «Хоффенхайма» идет за щедрые 4,91.

За ничью букмекеры предлагают 3,87.

Встреча начнется сегодня в 17:30 мск.

Напомним, РБ «Лейпциг» занимает второе место в таблице бундеслиги, «Хоффенхайм» идет четвертым.

Матч

РБ Лейпциг - Хоффенхайм

Место и дата

28 января 17:30, Ред Булл Арена, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Бундеслига. 18-й тур. «Шальке» уступил «Айнтрахту», «Вердер» примет «Баварию» и другие матчиВсе матчи чемпионата Германии по футболу на сайте «Советского спорта».«Айнтрахт» на выезде обыграл «Шальке» и поднялся на третью строчку в БундеслигеВ матче 18-го тура чемпионата Германии «Айнтрахт» на выезде обыграл «Шальке» со счетом 1:0.Если Санчес покинет «Арсенал», клуб попробует приобрести РойсаГлавный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер продолжает вести поиски замены нападающему Алексису Санчесу.Карло Анчелотти: Мне трудно выбирать стартовый состав «Баварии»Главный тренер мюнхенской «Баварии» Карло Анчелотти рассказал о проблемах при выборе стартового состава, а также отметил игру форварда Роберта Левандовски и полузащитника Кингсли Комана.Прогноз Николая Яременко на европейский уик-энд (видео)Прогноз Николая Яременко на европейский уик-энд (видео)Главный редактор спешит поделиться восторгами от своих ожиданий матчей в других футбольных странах Европы.Генеральный директор «Боруссии» Д: Некоторые люди просто обязаны извиниться перед ГетцеГенеральный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке прокомментировал положение в команде полузащитника Марио Гетце, а также форварда Пьера-Эмерика Обамеянга.Роберт Левандовски: Было бы прекрасно, если бы Обамеянг не покидал «Боруссию»Форвард мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски выразил мнение, что нападающий дортмундской «Боруссии» ПЬер-Эмерик Обамеянг должен остаться в немецком клубе.Полузащитник «Гамбурга» Халилович, которым интересовались ЦСКА и «Краснодар», арендован «Лас-Пальмасом»«Гамбург» отдал в аренду «Лас-Пальмасу» полузащитника Алена Халиловича, сообщается на официальном сайте немецкого клуба.Томас Тухель: Да, я не знал о трансфере Исака, но у меня нет никаких проблем с руководствомГлавный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель прокомментировал переход шведского нападающего «АИК» Александра Исака, а также опроверг слухи о конфликте с руководством «шмелей» из-за этой сделки.Дортмундская «Боруссия» отдала Суботича в аренду «Кельну»Защитник дортмундской «Боруссии» Невен Суботич перешел на правах аренды в «Кельн», сообщается на официальном сайте «козлов».Цубер продлил контракт с «Хоффенхаймом» (фото)Бывший полузащитник ЦСКА Стефен Цубер подписал новое соглашение с «Хоффенхаймом», сообщается на официальном сайте клуба.Полузащитник Калигиури перешел из «Вольфсбурга» в «Шальке»«Шальке» обьявил о переходе из «Вольфсбурга» полузащитника Даниеля Калигиури.Роберт Левандовски: Переход в «Реал» или «Барселону» не станет для меня шагом впередФорвард мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски исключил свой переезд в мадридский «Реал» или «Барселону».Форвард дортмундской «Боруссии» стал игроком «Гранады» (фото)Форвард дортмундской «Боруссии» Адриан Рамос продолжит карьеру в чемпионате Испании.Вингер «Вольфсбурга» Энрике продолжит карьеру в «Сантосе»Вингер «Вольфсбурга» Бруно Энрике в ближайшее время станет игроком бразильского «Сантоса», сообщает официальный сайт немецкого клуба.«Интер» и «Ювентус» интересуются защитником «Вольфсбурга» РодригесомЛевый защитник «Вольфсбурга» Рикардо Родригес привлек внимание ведущих итальянских клубов. На него претендуют «Ювентус» и «Интер».Дерби «Спартак» – ЦСКА и ЧЕ по фигурному катанию. Главные события неделиДерби «Спартак» – ЦСКА и ЧЕ по фигурному катанию. Главные события недели«Советский спорт» анонсирует главные спортивные события, которые состоятся на этой неделе.17-летний нападающий АИКа Исак перешел в дортмундскую «Боруссию»Нападающий Александер Исак подписал контракт с дортмундской «Боруссией».Три очка по амнистии. Мучения «Баварии» во Фрайбурге и другие события 17-го тураТри очка по амнистии. Мучения «Баварии» во Фрайбурге и другие события 17-го тура«Советский спорт» подводит итоги первого в 2017 году и 17-го по счету тура чемпионата Германии по футболу.«Лос-Анджелес» может приобрести Чичарито в 2018 годуВ 2018 году в MLS начнет выступления новый клуб – «Лос-Анджелес». Руководство клуба интересуется мексиканским форвардом «Байера» Хавьером «Чичарито» Эрнандесом.
Главные новости
Футбол
Золото Медведевой на ЧЕ, победа «Спартака» в КХЛ и четыре россиянина в сотне лучших в истории НХЛ. Главные новости утра
MMA
Волков в UFC может подраться с победителем боя Орловский - Нганноу
Формула-1
Берни Экклстоун: Был удивлен, когда новые владельцы «Ф-1» сказали мне отойти в сторону
Футбол
Антон Миранчук: Восстановление идет в штатном режиме, не терпится присоединиться к ребятам на поле
MMA
Орловский оказался легче Нганну на три килограмма перед боем
Футбол
Радамель Фалькао: Мне было нелегко отклонить три предложения из Китая
Бокс
Хуан Мануэль Маркес: Я больше не выйду на ринг с Пакьяо, даже за 100 миллионов $
Теннис
В сентябре поступит в продажу автобиография Марии Шараповой
Хоккей
День в истории. Заслуженному тренеру России Петру Воробьеву - 68!
Теннис
Григор Димитров: Финал Надаль - Федерер будут смотреть все, включая меня
все новости
РБ Лейпциг
РБ Лейпцигкалендарьстатистика
Хоффенхайм
Хоффенхаймкалендарьстатистика
Чемпионат Германии
Чемпионат Германиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости