Букмекеры считают РБ «Лейпциг» фаворитом матча с «Хоффенхаймом»
Букмекерские конторы выставили котировки на центральную встречу 18-го тура чемпионата Германии между командами РБ «Лейпциг» и «Хоффенхайм».
Победа «Лейпцига» оценивается коэффициентом 1,73, тогда как виктория «Хоффенхайма» идет за щедрые 4,91.
За ничью букмекеры предлагают 3,87.
Встреча начнется сегодня в 17:30 мск.
Напомним, РБ «Лейпциг» занимает второе место в таблице бундеслиги, «Хоффенхайм» идет четвертым.
Матч
Место и дата
28 января 17:30, Ред Булл Арена, Онлайн-трансляция
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