Берни Экклстоун: Был удивлен, когда новые владельцы «Ф-1» сказали мне отойти в сторону

Бывший генеральный промоутер «Формулы-1» Берни Экклстоун признался, что смещение с поста руководителя серии стало для него неожиданностью.

- До завершения сделки по приобретению «Формулы-1» речь шла о том, что я останусь генеральным директором еще на три года, чтобы обеспечить плавный переход к новому упралению. Поэтому я был немного удивлен, когда они просто попросили меня отойти в сторону, - заявил 86-летний Экклстоун.

Напомним, в минувший понедельник корпорация Liberty Media оформила сделку по покупке «Формулы-1». После этого было объявлено о том, что Экклстоун покидает пост исполнительного директора серии, а его место займет Чейз Кэри. 86-летнему Берни предложена должность почетного президента.

