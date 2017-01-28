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Максим Осипов: Болельщики «Торпедо» устали смотреть, как команда проигрывает

Источник:  Р-СпортКомментарии

Защитник «Торпедо» Максим Осипов прокомментировал победу над СКА (4:2) в регулярном чемпионате КХЛ.

«Видно было, что сегодня был совсем другой хоккей, чем в предыдущих матчах. Мы понимали, что болельщики уже устали смотреть на то, как команда проигрывает. И очень здорово, что смогли отблагодарить трибуны за такую поддержку и, возможно, немного, скрасить горечь предыдущих поражений. Команда поверила в себя, сыграли друг за друга как команда, как единое целое. Смогли забросить свои шайбы, вот все это и позволило сегодня добиться победы. Окончательно выдохнули только одновременно с финальной сиреной, потому что раньше времени расслабляться не стоит, соперник такого не прощает», - цитирует игрока «Р-Спорт».

Матч

Торпедо - СКА - 4:2 (0:1, 1:1, 3:0)

Голы:

Ковальчук (Хафизуллин), 11:07 (0:1). Жердев (Эштон, Грачев), 24:22 (1:1). Каблуков (Рыков, Широков), 36:52 (1:2). Галузин (Ураков, Осипов), 40:44 (2:2). Норман (Ураков), 47:33 (3:2). Кулёмин (Желдаков, Егоршев), 58:18 (4:2 - п.в.).

Место и дата

27 января 19:00, Нагорный, Онлайн-трансляция

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