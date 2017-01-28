Максим Осипов: Болельщики «Торпедо» устали смотреть, как команда проигрывает

Тренер «Торпедо» Артем Чубаров: Отсутствие Скудры на лавке не значит, что его нет в команде

Тренер «Торпедо» Артем Чубаров поделился впечатлениями от победы над СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ (4:2).