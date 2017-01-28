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M-1 Challenge 75. Кил сразится против Колесника

Источник:  Mix FightКомментарии

3 марта в Москве на международном турнире по смешанным единоборствам M-1 Challenge 75 пройдет бой между ветераном турниров Road FC и Deep Йонг Бок Килом (Южная Корея, 8-2) и российским проспектом Виктором Колесником (Кузня, 9-2).

Корейский боец Йонг Бок Кил в смешанных единоборствах с 2009 года, однако плотность его выступлений не самая насыщенная – за 7 лет он провел 10 профессиональных поединков, в 8 из которых он праздновал победу. Никому и никогда он не проигрывал досрочно – одно поражение решением и одно по дисквалификации. Обладает хорошей боксерской техникой, которую любит разнообразить различными экзотическими ударами, а-ля «superman-punch» и очень серьезной борцовской подготовкой.

В отличии от своего будущего оппонента, Виктор Колесник провел 11 профессиональных поединков всего за три года и к 20 годам имеет отличный послужной список из 9 побед при всего двух поражениях. К этому еще можно добавить и очень внушительный список достижений на любительском уровне: Трехкратный чемпион России по универсальному бою, чемпион России по АРБ, многократный чемпион своего края и Юга России по панкратиону, чемпион мира по универсальному бою. Виктор тренируется в одной команде с Артемом Фроловым и имеет отличную возможность повторить победные успехи товарища и ярко заявить о себе в рейдже M-1 Challenge.

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ ТУРНИРА

Супербой
(До 84 кг), TBA - Александр Шлеменко (New Stream Team, Rusfighters и авторская школа «Шторм»), 54-9

Бой за титул чемпиона M-1 Challenge в полусреднем весе
TBA - Алексей Кунченко (команда Новый Поток и клуб Боец), 15-0

(До 77 кг), Магомед Султанахмедов (Горец), 18-5 - Сергей Романов (Сечь PRO), 10-1

(До 70,3 кг), Кеон Колдуэлл (США), 11-3 - Максим Дивнич (Москва), 12-2

(До 84 кг), Энок Солвес Торрес (Испания), 19-9-1 - Валерий Мясников (Industrials Team), 10-1-2

(До 65,8 кг), Йонг Бок Кил (Южная Корея), 8-2 - Виктор Колесник (Кузня), 9-2

(До 68 кг), Алексей Сотников (Украина), 4-1 - Роман Богатов (New Stream Team и клуб Боец)

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