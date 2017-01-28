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Мачаев оказался тяжелее Брандао перед турниром Fight Nights Global 58

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В Дагестане состоялась официальная церемония взвешивания участников турнира Fight Nights Global 58.

FIGHT NIGHTS GLOBAL 58

Главный бой.

69.9 кг. Мурад Мачаев (Россия) 70.0 кг - Диего Брандао (Брзилия) 69.4 кг.

Со-главный бой.

Полуфинал Гран-при. 83.9 кг. Абусупиян Алиханов (Россия) 84.4 кг - Павел Дорофтей (Молдова) 85.6 кг. (Желтая карточка).

61.2 кг. Бахачали Бахачвлиев (Россия) 61.8 кг - Шамиль Магомедов (Россия) 61.8 кг.

Промежуточный вес. 68.0 кг. Марат Магомедов (Россия) 68.0 кг - Максим Марьянчук (Украина) 67.4 кг.

77.1 кг. Расул Абдулаев (Россич) 77.0 кг - Камал Магомедов (Россия) 77.2 кг.

71.0 кг. Гусейн Гаджиев (Россия) 71.4 кг - Денис Измоденов (Россия) 71.8 кг.

57.2 кг. Тагир Уланбеков (Россия) 57.6 кг - Ассу Алмабаев (Казахстан) 57.0 кг.

77.1 кг. Шамиль Амиров (Россия) 77.4 кг - Владимир Пальченков (Россия) 77.0 кг.

57.2 кг. Артур Багаутинов (Россия) 57.6 кг - Илья Коснырев (Россия) 57.4 кг.

93.0 кг. Солех Хасанов (Таджикистан) 93.2 кг -Арнольд Баклицкий (Россия) 91.8 кг.

83.9 кг. Магомед Исаев (Россия) 84.2 кг - Алилов Асрет (Россия) 83.8 кг

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