Мачаев оказался тяжелее Брандао перед турниром Fight Nights Global 58
В Дагестане состоялась официальная церемония взвешивания участников турнира Fight Nights Global 58.
FIGHT NIGHTS GLOBAL 58
Главный бой.
69.9 кг. Мурад Мачаев (Россия) 70.0 кг - Диего Брандао (Брзилия) 69.4 кг.
Со-главный бой.
Полуфинал Гран-при. 83.9 кг. Абусупиян Алиханов (Россия) 84.4 кг - Павел Дорофтей (Молдова) 85.6 кг. (Желтая карточка).
61.2 кг. Бахачали Бахачвлиев (Россия) 61.8 кг - Шамиль Магомедов (Россия) 61.8 кг.
Промежуточный вес. 68.0 кг. Марат Магомедов (Россия) 68.0 кг - Максим Марьянчук (Украина) 67.4 кг.
77.1 кг. Расул Абдулаев (Россич) 77.0 кг - Камал Магомедов (Россия) 77.2 кг.
71.0 кг. Гусейн Гаджиев (Россия) 71.4 кг - Денис Измоденов (Россия) 71.8 кг.
57.2 кг. Тагир Уланбеков (Россия) 57.6 кг - Ассу Алмабаев (Казахстан) 57.0 кг.
77.1 кг. Шамиль Амиров (Россия) 77.4 кг - Владимир Пальченков (Россия) 77.0 кг.
57.2 кг. Артур Багаутинов (Россия) 57.6 кг - Илья Коснырев (Россия) 57.4 кг.
93.0 кг. Солех Хасанов (Таджикистан) 93.2 кг -Арнольд Баклицкий (Россия) 91.8 кг.
83.9 кг. Магомед Исаев (Россия) 84.2 кг - Алилов Асрет (Россия) 83.8 кг