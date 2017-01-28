Волков в UFC может подраться с победителем боя Орловский - Нганноу

Российский боец смешанного стиля тяжелой весовой категории Александр Волков, выступающий в промоушене UFC, рассказал, кто станет его следующим соперником.

«Я нахожусь на сборах в Тайланде с командой «Стрела» и нашим главным тренером Тарасом Кияшко. Очень рекомендую моим фанатам посмотреть в эти выходные шоу UFC Fight Night Shevchenko vs Pena, так как в рамках этого шоу будет определен мой оппонент на следующий бой. Все идет к тому, что в марте мне предстоит драться с победителем боя Орловский — Нгану! С нетерпением жду результата этого крайне интересного противостояния. Буду болеть за Андрея, хотя подраться в марте больше хочется именно с Нгану, так как он сейчас является самым ярким из проспектов в UFC», — написал Волков в инстаграме.

Напомним, что Волков в прошлом году дебютировал в UFC и одержал победу над американцем Тимоти Джонсоном раздельным решением судей.

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