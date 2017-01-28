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Коррумпированные румынские судьи могли повлиять на результаты контрольных матчей «Амкара» и «Уфы»

Источник:  Gazeta SporturilorКомментарии

Один действующий и трое бывших футбольных рефери из Румынии подозреваются в махинациях при обслуживании товарищеских матчей в Турции и на Кипре.

Румынское издание Gazeta Sporturirol отмечает, что арбитры представлялись гражданами Турции, Словении и Болгарии. В играх, на которых они работали, назначались странные пенальти, которые судьи требовали перебить, если удар не был реализован с первой попытки, а занимающаяся борьбой с договорными матчами компания Federbet в свою очередь заявила, что во всех пяти случаях были замечены резкие движения коэффициентов букмекерских контор.

В числе упомянутых игр оказались встречи «Клуж» - «Уфа» (2:0) и «Ботошани» - «Амкар» (3:0). К первым таймам в обоих случаях было добавлено более пяти минут. По данным источника, судьи и организаторы матчей входят в преступную группировку, которая занимается организацией договорных игр с целью обогащения на ставках. Федерация футбола Румынии уже начала собственное расследование обстоятельств дела.


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