Тома Н’Коно: Камерун — футбольная страна

Бывший вратарь сборной Камеруна Тома Н’Коно ставит на победу своей страны в матче в четвертьфинала Кубка Африки против команды Сенегала.

«Для меня то, что Камерун прошел в четвертьфинал, не удивительно, - заявил бывший вратарь сборной Камеруна Тома Н’Коно сайту SOFOOT.com, - Мы все-таки - футбольная страна. Да, многие сильные игроки не приехали, но не беда. Это решение Брооса (Уго, бельгийца - тренера сборной Камеруна – прим. ред.), он знает, почему не взял старожилов, значит, есть на то причины. Но ведь команда довольно приличная получилась. Такая смесь молодых и ветеранов. Никто не ставил на эту сборную в Кубке. Не буду утверждать, что Камерун его выиграет, но с каждым матчем сборная играет все увереннее. Команда напоминает мне сборную Камеруна, которая выиграла Олимпийские игры в Сиднее в 2000-м году. Там тоже было много молодых, практически никому не известных ребят, плюс несколько именитых, тот же Патрик Мбома. Никто не ставил на эту команду. Но она набирала с каждым матчем. И то, как играет сейчас мы играем в Габоне, мне нравится. Да, фаворитом в матче считается Сенегал… Но Алжир и Берег Слоновой Кости тоже были фаворитами, и посмотрите, где они сейчас. Да, в сборной Сенегала больше именитых игроков, но это еще ни о чем не говорит. Я верю в свою страну».

Сегодня в 22:00 по московскому времени в одной четвертой Кубка африканских наций сыграют сборные Сенегала и Камеруна.

