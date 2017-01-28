Алексей Мишин: Проверяю жизнетворность своей системы упражнений для обучения прыжкам на Костнер

Заслуженный тренер СССР и России Алексей Мишин рассказал о своей работе с итальянской фигуристкой Каролиной Костнер.

- Я очень рад успеху наших девочек. Два лидера – Медведева и Погорилая – заняли первое и второе места, юная Сотскова тоже на подступах. Наша команда идет очень хорошо. А Каролина – очень умная девочка. Я на ней проверяю жизнетворность своей системы упражнений для обучения прыжкам. Система работает!, - заявил Мишин.

Минувшей ночью на чемпионате Европы по фигурному катанию в Остраве (Чехия) завершились соревнования по одиночному катанию у женщин. Победу одержала российская спортсменка Евгения Медведева.

По итогам короткой и произвольной программ Медведева набрала 229,71 балла. Второй стала еще одна россиянка Анна Погорилая (211,3 9балла). Третьей стала итальянка Каролина Костнер (210,52). Другая представительница России Мария Сотскова на четвертом месте (192,52).

Фигурное катание. Чемпионат Европы

Острава (Чехия)

Одиночное катание

Итоговый результат

1. Евгения Медведева (Россия) 229,71

2. Анна Погорилая (Россия) 211,39

3. Каролина Костнер (Италия) 210,52

4. Мария Сотскова (Россия) 192,52

5. Лорен Лекавалье (Франция) 188,10

6. Николь Райичова (Словакия) 179,70

7. Лоэна Хендрикс (Бельгия) 172,71

8. Иветт Тотт (Венгрия) 172,65

9.Роберта Родегьер (Италия) 161,00

10. Николь Шотт (Германия) 160,63.