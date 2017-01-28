Владислав Третьяк: Включение четырех россиян в список лучших игроков в истории НХЛ - это признание отечественного хоккея

Президент ФХР Владислав Третьяк прокомментировал включение четырех россиян в список 100 лучших игроков в истории НХЛ.

Напомним, минувшей ночью НХЛ на торжественной церемонии обнародовала список 100 лучших игроков в истории лиги. Из россиян в него вошли нападающие Сергей Федоров, Павел Буре, Александр Овечкин и Павел Дацюк. Федоров и Дацюк становились обладателями Кубка Стэнли, Буре и Овечкин в разное время становились лучшими снайперами регулярного чемпионата НХЛ, при этом Овечкин устанавливал это достижение шесть раз.

«Я радуюсь каждому игроку, который вошел в историю НХЛ. Это большое историческое событие, признание отечественного хоккея, - цитирует Третьяка ТАСС. - Если говорить о Дацюке, Буре и Федорове, то Дацюк - просто ювелир на льду, умнейший человек. Буре - это молниеносная скорость и чувство гола. Федоров - это профессор, умевший играть и в защите, и в нападении. И все они, в том числе и Овечкин - индивидуумы».







