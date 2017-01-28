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Юрген Клопп: В последних неудачах «Ливерпуля» виноваты только мы сами

Источник:  АПЛКомментарии

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп не ищет оправданий в связи с последними результатами команды.

- Недавно мы играли с «Манчестер Сити» и общими усилиями пробежали за матч 121 километров. Думаете, перед игрой я сказал футболистам: «Это «Сити», давайте-ка пробежим 120 км»!? Поверьте, это не так. Но матч получился очень интенсивным, а уже через два дня нужно было играть с «Сандерлендом».

Но дело не в физической готовности футболистов. Мы просто не играли так хорошо, как могли и должны были. Мы могли выиграть у «МЮ», могли победить «Суонси» — дело не в тех вещах, которые легко измерить. Но мы не ищем оправданий. Мы на 100 процентов увбеждены, что это наша ответственность и только наша вин, - заявил Клопп.

Сегодня «Ливерпуль» сыграет с «Вулверхэмптоном» в матче 1/16 финала Кубка Англии.

Подопечные Клоппа занимают четвертую строчку в турнирной таблице АПЛ.


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