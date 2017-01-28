Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Уильямс4:6, 3:5Уильямс
Фигурное катание  Произвольная программа
Футбол  Вердер- : -Бавария
Биатлон  Гонка преследования
Футбол  Спартак- : -Жилина
Фигурное катание  Произвольная программа
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Илья Авербух: Ничего удивительного в «десятках» Медведевой нет

Источник:  Р-СпортКомментарии

Хореограф российской фигуристки Евгении Медведевой Илья Авербух прокомментировал выступление спортсменки на чемпионате Европы.

Напомним, в пятницу Медведева одержала победу на втором континентальном первенстве подряд. На турнире, проходящем в чешской Остраве, она установила два мировых рекорда: в произвольной программе, набрав 150,79 балла, и по сумме обеих программ - 229,71.

В произвольной программе Медведева получила 74,93 балла за компоненты. По десятибалльной шкале ни за одну из пяти составляющих второй оценки ей не было зачтено оценки ниже 9 баллов, а за композицию ей была зачтена одна «десятка» (оценка 10,00 на самом деле была ей присвоена судьями трижды, но две из них, соответственно правилам, отпали как максимальные). В короткой программе компоненты спортсменки были оценены 36,92 балла, и в ней тоже не было зачтено ни балла ниже 9.

«Мне как постановщику очень приятно, что второй год подряд программы так признаются судьями. Многие боялись, что второй год не будет таким же попаданием в точку, но нам удалось это сделать, - цитирует Авербуха «Р-Спорт». – Важно, что Женя именно вкатывала программы от старта к старту. Если прыжковую часть она исполняла практически сразу блестяще, то, что касается компонентов – скорости, дорожки шагов, в этом плане она прибавляла от турнира к турниру. Поэтому ничего удивительного в этих «десятках» нет».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Алексей Мишин: Проверяю жизнетворность своей системы упражнений для обучения прыжкам на КостнерЗаслуженный тренер СССР и России Алексей Мишин рассказал о своей работе с итальянской фигуристкой Каролиной Костнер.Золото Медведевой на ЧЕ, победа «Спартака» в КХЛ и четыре россиянина в сотне лучших в истории НХЛ. Главные новости утраЗолото Медведевой на ЧЕ, победа «Спартака» в КХЛ и четыре россиянина в сотне лучших в истории НХЛ. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра субботы.Анна Погорилая: В свободный день на чемпионате Европы проехали в трамвае «зайцами»Российская фигуристка Анна Погорилая, завоевавшая в пятницу серебро чемпионата Европы в Остраве, рассказала, что за день до произвольной программы она проехала без билета в трамвае.Евгения Медведева: Каскад из четырех тройных прыжков на тренировках делала, но очень редкоЧемпионка мира Евгения Медведева, завоевавшая в пятницу золото чемпионата Европы, рассказала, что уникальный каскад из четырех тройных прыжков, который она исполнила на официальной тренировке перед произвольной программой, она очень редко, но делала.Анна Погорилая: Я не первый раз выступаю последней, мне не привыкатьАнна Погорилая: Я не первый раз выступаю последней, мне не привыкатьОбладательница серебряной медали чемпионата Европы 2017 года по фигурному катанию Анна Погорилая прокомментировала результаты соревнования, которые проходили в чешской Остраве.Евгения Медведева: Сегодня я поняла, что выйду на лед и получу удовольствиеЕвгения Медведева: Сегодня я поняла, что выйду на лед и получу удовольствиеРоссийская фигуристка Евгения Медведева прокомментировала свою победу на чемпионате Европы, который прошел в чешском Остраве.Лунная девочка. Как Евгения Медведева дважды за день вошла в историюЛунная девочка. Как Евгения Медведева дважды за день вошла в историюЕвгения Медведева выиграла второй подряд титул чемпионки Европы, а еще в тот же день исполнила то, что не удавалось доселе никому и никогда.Медведева победила на чемпионате Европы по фигурному катанию, Погорилая – втораяМедведева победила на чемпионате Европы по фигурному катанию, Погорилая – втораяНа чемпионате Европы по фигурному катанию в Остраве (Чехия) завершились соревнования по одиночному катанию у женщин. Победу одержала российская спортсменка Евгения Медведева.«Я не сходил с ума». Как Максим Ковтун выдал лучший прокат в жизни«Я не сходил с ума». Как Максим Ковтун выдал лучший прокат в жизниТрехкратный чемпион России занимает второе место после короткой программы на чемпионате Европы в Остраве.Максим Ковтун: Сегодня был настроен получать удовольствие от прокатаРоссийский фигурист Максим Ковтун поделился впечатлениями после короткой программы на чемпионате Европы в Остраве (Швеция). Напомним, что он показал второй результат.Михаил Коляда: Сам не понял, что произошло - почему не прыгнулРоссийский фигурист Михаил Коляда поделился впечатлениями после короткой программы на чемпионате Европы в Остраве (Швеция). Напомним, что он показал четвертый результат.Илья Авербух: Тарасова и Морозов могут усложнять программу, будем надеяться, что к ЧМ они пойдут в блестящей формеТренер и хореограф Илья Авербух выразил надежду, что чемпионы Европы из России Евгения Тарасова и Владимиру Морозов сохранят блестящую форму к чемпионату мира.Фернандес лидирует после короткой программы на чемпионате Европы, Ковтун – второй, Коляда – четвертыйНа чемпионате Европы по фигурному катанию в Остраве (Чехия) прошла короткая программа у мужчин в одиночном катании. Первое место занимает испанец Хавьер Фернандес.Людмила Великова:Тарасова и Морозов – находка, но у них нет «химии», как у Столбовой и КлимоваЗаслуженный тренер России Людмила Великова прокомментировала победу российской пары Евгении Тарасовой и Владимира Морозова на чемпионате Европы.Нина Мозер: Тарасова и Морозов уже почувствовали вкус и желаниеТренер Нина Мозер высказалась о шансах чемпионов Европы Евгении Тарасовой и Владимира Морозова на победу на чемпионате мира.Евгения Медведева впервые исполнила на официальной тренировке каскад из четырех тройных прыжковЧемпионка мира Евгения Медведева во время официальной тренировки перед произвольной программой на чемпионате Европы в Остраве впервые исполнила каскад из четырех тройных прыжков.Расписание трансляций чемпионата Европы по фигурному катаниюС 25 по 29 января в чешской Остраве пройдет чемпионат Европы по фигурному катанию.Илья Авербух: Столбова и Климов еще скажут свое слово на чемпионате мираТренер и хореограф Илья Авербух считает, что фигуристы Ксения Столбова и Федор Климов еще скажут свое слово на чемпионате мира.Золото на обезболивающихЗолото на обезболивающихЕвгения Тарасова и Владимир Морозов выиграли чемпионат Европы в парном катании через неделю после страшного падения на тренировке.«Халл Сити» прервал серию «МЮ», «Барселона» – в полуфинале Кубка, а «Локомотив» ждет Фарфана. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра пятницы.
Главные новости
Биатлон
Логинов выиграл гонку преследования на чемпионате Европы, Гараничев - второй
Хоккей
День в истории. Герою Суперсерии-1972 Полу Хендерсону исполнилось 74 года
Футбол
Абрамовичу предложили арендовать домашнюю арену «Челси» на 999 лет
Фигурное катание
Илья Авербух: Ничего удивительного в «десятках» Медведевой нет
Футбол
Юрген Клопп: В последних неудачах «Ливерпуля» виноваты только мы сами
Хоккей
Владислав Третьяк: Включение четырех россиян в список лучших игроков в истории НХЛ - это признание отечественного хоккея
Фигурное катание
Алексей Мишин: Проверяю жизнетворность своей системы упражнений для обучения прыжкам на Костнер
Футбол
Коррумпированные румынские судьи могли повлиять на результаты контрольных матчей «Амкара» и «Уфы»
MMA
Волков в UFC может подраться с победителем боя Орловский - Нганноу
Формула-1
Берни Экклстоун: Был удивлен, когда новые владельцы «Ф-1» сказали мне отойти в сторону
все новости
Евгения Медведева
Евгения Медведевавсе новости
Илья Авербух
Илья Авербухвсе новости
Чемпионат Европы
Чемпионат Европытаблицакалендарьстатистикатексты/новости