Илья Авербух: Ничего удивительного в «десятках» Медведевой нет

Хореограф российской фигуристки Евгении Медведевой Илья Авербух прокомментировал выступление спортсменки на чемпионате Европы.

Напомним, в пятницу Медведева одержала победу на втором континентальном первенстве подряд. На турнире, проходящем в чешской Остраве, она установила два мировых рекорда: в произвольной программе, набрав 150,79 балла, и по сумме обеих программ - 229,71.

В произвольной программе Медведева получила 74,93 балла за компоненты. По десятибалльной шкале ни за одну из пяти составляющих второй оценки ей не было зачтено оценки ниже 9 баллов, а за композицию ей была зачтена одна «десятка» (оценка 10,00 на самом деле была ей присвоена судьями трижды, но две из них, соответственно правилам, отпали как максимальные). В короткой программе компоненты спортсменки были оценены 36,92 балла, и в ней тоже не было зачтено ни балла ниже 9.

«Мне как постановщику очень приятно, что второй год подряд программы так признаются судьями. Многие боялись, что второй год не будет таким же попаданием в точку, но нам удалось это сделать, - цитирует Авербуха «Р-Спорт». – Важно, что Женя именно вкатывала программы от старта к старту. Если прыжковую часть она исполняла практически сразу блестяще, то, что касается компонентов – скорости, дорожки шагов, в этом плане она прибавляла от турнира к турниру. Поэтому ничего удивительного в этих «десятках» нет».