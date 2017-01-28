Абрамовичу предложили арендовать домашнюю арену «Челси» на 999 лет
Владелец «Челси» российский бизнесмен Роман Абрамович получил возможность арендовать стадион «Стэмфорд Бридж» на 999 лет.
С таким необычным предложением к Абрамовичу обратилась компания Chelsea Pitch Owners, которая владеет ареной, сообщает The Sun.
По информации источника, бизнесмен не заинтересован в таком варианте. Он рассчитывает со временем выкупить домашний стадион «Челси», но в то же время представители компании опасаются за судьбу команды в том случае, если Абрамович утратит к ней интерес.
В данный момент «синие» возглавляют турнирную таблицу АПЛ, опережая «Арсенал» на 8 очков.
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