Сергей Бердников: Если будем утопать в болоте, ничего хорошего из этого не получится
Главный тренер новокузнецкого «Металлурга» Сергей Бердников прокомментировал крупное поражение от «Ак Барса» (1:6) в регулярном чемпионате КХЛ.
«К сожалению, в первом периоде, когда можно было зацепиться за результат, у нас были моменты и мы не забили. Во втором периоде Казань показала, как нужно играть и в большинстве, и в стандартных ситуациях. Рады, что смогли размочить счет. На каждой пресс-конференции мне задают вопрос, как мы находим мотивацию. Если мы будем вспоминать все поражения, утопать в болоте, то ничего хорошего из этого не получится. Мы идем дальше, работаем над собой. К сожалению, не хватает мастерства, но мы стараемся», - приводит слова специалиста «Спорт Бизнес Online».
Матч
Ак Барс - Металлург Нк - 6:1 (1:0, 3:0, 2:1)
Голы:
Лукоянов (Ткачёв), 3:54 (1:0). Захарчук (Свитов), 20:22 (2:0). Секач (Ткачёв, Йордан), 33:49 (3:0 - бол.). Йордан (Свитов), 35:38 (4:0). Глинкин (Мусин), 45:11 (5:0). Архипов (Токранов), 57:43 (6:0). Пархоменко (Земченко), 59:29 (6:1).
Место и дата
27 января 19:00, Татнефть-Арена, Онлайн-трансляция