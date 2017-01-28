Сергей Бердников: Если будем утопать в болоте, ничего хорошего из этого не получится

Главный тренер новокузнецкого «Металлурга» Сергей Бердников прокомментировал крупное поражение от «Ак Барса» (1:6) в регулярном чемпионате КХЛ.

«К сожалению, в первом периоде, когда можно было зацепиться за результат, у нас были моменты и мы не забили. Во втором периоде Казань показала, как нужно играть и в большинстве, и в стандартных ситуациях. Рады, что смогли размочить счет. На каждой пресс-конференции мне задают вопрос, как мы находим мотивацию. Если мы будем вспоминать все поражения, утопать в болоте, то ничего хорошего из этого не получится. Мы идем дальше, работаем над собой. К сожалению, не хватает мастерства, но мы стараемся», - приводит слова специалиста «Спорт Бизнес Online».