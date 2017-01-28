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Зинэтула Билялетдинов: Мы серьезно подошли к игре с «Металлургом»

Источник:  «БИЗНЕС Online»Комментарии

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу над новокузнецким «Металлургом» (6:1) в регулярном чемпионате КХЛ.

- Мы готовились к игре. Знали эту команду, она, считаю, очень хорошая - ребята молодые бьются и показывают хороший хоккей. Мы к этой игре подошли серьезно и с уважением к сопернику.

- Сегодня появился в составе Дмитрий Архипов. Как оцените его игру?

- Оценю его неплохо, сыграл достаточно неплохо, - цитирует Билялетдинова «БИЗНЕС Online».

Матч

Ак Барс - Металлург Нк - 6:1 (1:0, 3:0, 2:1)

Голы:

Лукоянов (Ткачёв), 3:54 (1:0). Захарчук (Свитов), 20:22 (2:0). Секач (Ткачёв, Йордан), 33:49 (3:0 - бол.). Йордан (Свитов), 35:38 (4:0). Глинкин (Мусин), 45:11 (5:0). Архипов (Токранов), 57:43 (6:0). Пархоменко (Земченко), 59:29 (6:1).

Место и дата

27 января 19:00, Татнефть-Арена, Онлайн-трансляция

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