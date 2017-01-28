Зинэтула Билялетдинов: Мы серьезно подошли к игре с «Металлургом»

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу над новокузнецким «Металлургом» (6:1) в регулярном чемпионате КХЛ.

- Мы готовились к игре. Знали эту команду, она, считаю, очень хорошая - ребята молодые бьются и показывают хороший хоккей. Мы к этой игре подошли серьезно и с уважением к сопернику.

- Сегодня появился в составе Дмитрий Архипов. Как оцените его игру?

- Оценю его неплохо, сыграл достаточно неплохо, - цитирует Билялетдинова «БИЗНЕС Online».