Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Уильямс4:6, 3:5Уильямс
Фигурное катание  Произвольная программа
Футбол  Вердер- : -Бавария
Биатлон  Гонка преследования
Футбол  Спартак- : -Жилина
Фигурное катание  Произвольная программа
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

День в истории. Герою Суперсерии-1972 Полу Хендерсону исполнилось 74 года

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
День в истории. Герою Суперсерии-1972 Полу Хендерсону исполнилось 74 года

Сегодня исполняется 74 года бывшему нападающему «Детройта», «Торонто» и сборной Канады Полу Хендерсону.

Пол Хендерсон родился 28 января 1943 года в канадской провинции Онтарио.

В 1962 г. он помог команде «Гамильтон Ред Уингз» выиграть Мемориальный Кубок, но игрок не был выбран на драфте НХЛ.

Тем не менее, Хендерсон заключил контракт с «Детройтом», в составе которого отыграл шесть сезонов, после чего стал участником крупного обмена между «Красными Крыльями» и «Торонто».

Перед началом Суперсерии-1972 советские тренеры собрали подробные досье на предполагаемых участников матчей со стороны сборной Канады, но участие в них Хендерсона стало полной неожиданностью, поэтому его игра не разбиралась.

Тем не менее, именно Пол забросил победные шайбы «кленовых листьев» в шестой, седьмой и восьмой играх серии, тем самым предопределив исход противостояния. Всего в серии он набрал 10 очков (7+3).

После этого Хендерсон на протяжении 5 сезонов выступал за клубы ВХА, но игра уже не приносила ему былого удовольствия. Он завершил карьеру и обратился к религии. В 2007 году ему было присвоено звание доктора богословия. В последнее время бывший хоккеист ведет борьбу с онкологическим заболеванием.


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Сергей Федоров: Мне позвонил Бэттман, а я подумал: «Это что, пранкер?» (видео)Сергей Федоров: Мне позвонил Бэттман, а я подумал: «Это что, пранкер?» (видео)Александр Овечкин, Сергей Федоров и Павел Дацюк в Лос-Анджелесе дали интервью корреспондентам «Советского спорта».Владислав Третьяк: Включение четырех россиян в список лучших игроков в истории НХЛ - это признание отечественного хоккеяПрезидент ФХР Владислав Третьяк прокомментировал включение четырех россиян в список 100 лучших игроков в истории НХЛ. .Овечкин и Буре – круто. Но где Малкин в списке лучших игроков НХЛ всех времен?Овечкин и Буре – круто. Но где Малкин в списке лучших игроков НХЛ всех времен?Александр Овечкин, Павел Буре, Павел Дацюк и Сергей Федоров вошли в список «100 величайших игроков в истории НХЛ».Золото Медведевой на ЧЕ, победа «Спартака» в КХЛ и четыре россиянина в сотне лучших в истории НХЛ. Главные новости утраЗолото Медведевой на ЧЕ, победа «Спартака» в КХЛ и четыре россиянина в сотне лучших в истории НХЛ. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра субботы.Буре, Федоров, Дацюк и Овечкин вошли в список 100 лучших игроков в истории НХЛБуре, Федоров, Дацюк и Овечкин вошли в список 100 лучших игроков в истории НХЛВ Лос-Анджелесе прошел торжественный вечер, на котором огласили список 100 лучших игроков в истории Национальной хоккейной лиги.Овечкин и Дацюк прибыли на оглашение списка 100 лучших хоккеистов в истории НХЛНападающий «Вашингтона» и сборной России по хоккею Александр Овечкин и экс-форвард «Детройта» Павел Дацюк прибыли на торжественный вечер в Лос-Анджелес, на котором объявят имена 100 лучших игроков в истории Национальной хоккейной лиги.НХЛ и владельцы клубов не видят аргументов в пользу участия в ОИ-2018Как сообщает агентство «Р-Спорт» со ссылкой на собственный источник, руководство Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и владельцы клубов не видят аргументов в пользу участия в ОИ-2018 года в южнокорейском Пхенчхане.Мэтт Дюшен: Я понимаю, что могу быть обменянФорвард «Колорадо» Мэтт Дюшен заявил, что готов к обмену в другую команду в связи с неудачными результатами команды в нынешнем сезоне.Уилсон провел 1000-й матч на посту генменджера «Сан-Хосе»Матч регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтоном» (1:4) стал тысячным для генерального менеджера «Сан-Хосе» Дага Уилсона.Смотрите, Панарин снялся в дурацком телешоу, исполнив роль Сэндвича! (видео)Смотрите, Панарин снялся в дурацком телешоу, исполнив роль Сэндвича! (видео)Форвард «Чикаго» Артемий Панарин продолжает проявлять себя как хороший шоумен.Скотт Дарлинг: «Чикаго» не повезло, мы пропускали от рикошетов от своих же игроковГолкипер «Чикаго» Скотт Дарлинг подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипегом» (3:5).Дэйв Хэкстол: Любимов забил отличный трудовой голГлавный тренер «Филадельфии» Дэйв Хэкстол прокомментировал гол форварда Романа Любимова, который принес «летчикам» победу в матче с «Торонто» (2:1).Маршанд оштрафован за подножку на 10 тысяч долларовФорвард «Бостона» Брэд Маршанд оштрафован на максимально допустимую по условиям коллективного трудового договора сумму 10 тысяч долларов за опасную подножку.«Это просто фантастика!» Вся правда о том, как Нестерова обменяли в «Монреаль»«Это просто фантастика!» Вся правда о том, как Нестерова обменяли в «Монреаль»Минувшей ночью защитник Никита Нестеров был обменян из «Тампы» в «Канадиенс». Рассказываем, как это было.Бурмистров забросил первую шайбу за «Аризону»Форвард «Аризоны» Александр Бурмистров забил свой первый гол в составе «койотов».Эткинсон заменит Малкина на Матче всех звездФорвард «Коламбуса» Кэм Эткинсон заменит форварда «Питтсбурга» Евгения Малкина в составе команды столичного дивизионе на Матче всех звезд НХЛ.Будай, Маршанд, Годро признаны лучшими игроками дня в НХЛГолкипер «Лос-Анджелеса» Петер Будай назван первой звездой четверга в НХЛ. В матче с «Каролиной» (3:0) 34-летний словацкий вратарь отразил 22 броска и в пятый раз в сезоне сыграл «на ноль».Доун догнал Айзермана по числу матчей в НХЛМатч регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувером» (3:0) стал для капитана «Аризоны» Шейна Доуна 1514-м в лиге.Два очка Макдэвида и дубль Секеры принесли «Эдмонтону» победу над «Сан-Хосе»«Эдмонтон» одержал победу над «Сан-Хосе» (4:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.Барбашев дебютировал в НХЛФорвард «Сент-Луиса» Иван Барбашев провел первый матч в НХЛ. 21-летний российский нападающий дебютировал в игре с «Миннесотой» (1:4).
Главные новости
Биатлон
Логинов выиграл гонку преследования на чемпионате Европы, Гараничев - второй
Хоккей
День в истории. Герою Суперсерии-1972 Полу Хендерсону исполнилось 74 года
Футбол
Абрамовичу предложили арендовать домашнюю арену «Челси» на 999 лет
Фигурное катание
Илья Авербух: Ничего удивительного в «десятках» Медведевой нет
Футбол
Юрген Клопп: В последних неудачах «Ливерпуля» виноваты только мы сами
Хоккей
Владислав Третьяк: Включение четырех россиян в список лучших игроков в истории НХЛ - это признание отечественного хоккея
Фигурное катание
Алексей Мишин: Проверяю жизнетворность своей системы упражнений для обучения прыжкам на Костнер
Футбол
Коррумпированные румынские судьи могли повлиять на результаты контрольных матчей «Амкара» и «Уфы»
MMA
Волков в UFC может подраться с победителем боя Орловский - Нганноу
Формула-1
Берни Экклстоун: Был удивлен, когда новые владельцы «Ф-1» сказали мне отойти в сторону
все новости
Детройт
Детройткалендарьстатистика
Торонто
Торонтокалендарьстатистика
Канада
Канадакалендарьстатистика
НХЛ
НХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости