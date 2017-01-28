«Адмирал» обыграл «Слован»
«Адмирал» взял верх над «Слованом» (2:1) в регулярном чемпионате КХЛ.
У хозяев льда отличились Андрей Сигарев и Дмитрий Саюстов, у гостей – Андрей Штястны.
Дальневосточники занимают седьмое место в Восточной конференции, команда из Братиславы идет десятой на Западе.
31 января «Адмирал» сыграет на выезде с новокузнецким «Металлургом», а «Слован» в тот же день примет «Локомотив».
Матч
Адмирал - Слован - 2:1 (2:0, 0:1, 0:0)
Голы:
Сигарев (Моррисонн, Райт), 15:15 (1:0). Саюстов (Фисенко, Гавриленко), 15:41 (2:0). Штястны (Чипчура, Еглич), 21:09 (2:1).
Место и дата
28 января 10:00, Фетисов-Арена, Онлайн-трансляция
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