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Логинов выиграл гонку преследования на чемпионате Европы, Гараничев - второй

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российский биатлонист Александр Логинов стал победителем пасьюта на чемпионате Европы, который проходит в Польше.

Напомним, ранее на этом турнире Логинов первенствовал в индивидуальной гонке и стал вторым в спринте.

Сегодня Александр допустил только одну ошибку в стрельбе (на последнем огневом рубеже) и одержал уверенную победу. Вторым стал другой россиянин Евгений Гараничев. Замкнул тройку призеров представитель Латвии Андрей Расторгуев, сумевший обойти на последнем круге Алексея Волкова.

Напомним, 24-летний Александр Логинов отбыл двухлетнюю дисквалификацию за употребление допинга. Его допинг-проба, взятая в ноябре 2013 года, содержала следы приема запрещенного препарата - рекомбинантного эритропоэтина (ЭПО). Логинов был отстранен от участия в официальных соревнованиях, его результаты аннулированы. Возвращение Александра в пелотон вызвало резко негативную реакцию многих биатлонистов. Прежде всего - лидера Кубка мира Мартен Фуркада.

Александр Привалов: Если бы не дисквалификация, Логинов был бы одним из лучших

Душники-Здруй (Польша)

Чемпионат Европы. Гонка преследования. Мужчины

12,5 км

1. Александр Логинов (Россия) — 31.46,2 (1 промах).
2. Евгений Гараничев (Россия) — +27,8 (1).
3. Андрей Расторгуев (Латвия) — +59,5 (4).
4. Алексей Волков (Россия) — +1.01,6 (1)…
16. Дмитрий Малышко (Россия) — +2.12,9 (4)…
20. Петр Пащенко (Россия) — +2.33,9 (3)…
22. Юрий Шопин (Россия) — +2.42,9 (4)…
35. Алексей Слепов (Россия) — +3.27,5 (6). 

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