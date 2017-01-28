Андрей Таратухин: «Ак Барс» бежал, давил, а мы не были готовы

Нападающий новокузнецкого «Металлурга» Андрей Таратухин прокомментировал поражение от «Ак Барса» (1:6) в регулярном чемпионате КХЛ.

- Были готовы играть, вышли с хорошим настроем, - сказал игрок. - Нам говорили, что «Ак Барс» хорошо начинает, так и произошло, Казань сразу же побежала, а мы были не совсем готовы, хотя нас предупреждали. Подвела дисциплина, стали удаляться, сами дали им эти возможности, чтобы забить. Много играли в своей зоне из-за удалений, все-таки два меньшинства. «Ак Барс» бежал, давил, мы не были готовы, они нас заперли в зоне, пришлось отбрасываться. Хорошо, что наш вратарь вытащил - только три пропустили. Много бросков на себя поймали. Провалили, конечно, мы этот период, две шайбы пропустили после стандартов, то есть вбрасываний. Свитов там здорово играет со своей стороны, под себя ее загребает, а мы, наверное, неправильно располагались, надо крайнему больше помеху создавать.