Игорь Скороходов: Надо доставать из себя все, что есть
Нападающий новокузнецкого «Металлурга» Игорь Скороходов прокомментировал поражение от «Ак Барса» (1:6) в регулярном чемпионате КХЛ.
- Какой был
план на игру в Казани?
- План не отличался от Нижнекамска, хотели также по-боевому сыграть. Нас просили меньше удаляться, играть дисциплинированно, больше внимания уделять обороне, чтобы не было провалов. Не задерживать с передачей, чтобы не накрывали, ну и жестко играть на пятаке в обе стороны. «Ак Барс» – подвижная, техничная команда, поэтому нам в первую очередь было важно не уступить им в движении, ну и максимально внимательно в своей зоне, так как у них защитники, активно подключаются.
- Что не
получилось?
- Начали вроде неплохо, были моменты, но продолжает страдать у нас реализация. Много у нас молодых ребят, хотя и у опытных тоже не получается забить. А так боролись, понятно, что построже надо было в обороне сыграть. Два гола получили после вбрасываний, центральный не должен был проигрывать вчистую, цепляться надо за нее, ну и нападающий на борту должен блокировать. На пятаке сыграли слабо, давали им добивать. Терпения вновь не хватило, совершили ошибки, пропустили несколько голов, настроение пропало, надо больше верить в себя и выжимать максимум впереди, доставать из себя все, что есть.
Ак Барс - Металлург Нк - 6:1 (1:0, 3:0, 2:1) Лукоянов (Ткачёв), 3:54 (1:0). Захарчук (Свитов), 20:22 (2:0). Секач (Ткачёв, Йордан), 33:49 (3:0 - бол.). Йордан (Свитов), 35:38 (4:0). Глинкин (Мусин), 45:11 (5:0). Архипов (Токранов), 57:43 (6:0). Пархоменко (Земченко), 59:29 (6:1). 27 января 19:00, Татнефть-Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Голы:
Место и дата
Ак Барс - Металлург Нк - 6:1 (1:0, 3:0, 2:1)
Лукоянов (Ткачёв), 3:54 (1:0). Захарчук (Свитов), 20:22 (2:0). Секач (Ткачёв, Йордан), 33:49 (3:0 - бол.). Йордан (Свитов), 35:38 (4:0). Глинкин (Мусин), 45:11 (5:0). Архипов (Токранов), 57:43 (6:0). Пархоменко (Земченко), 59:29 (6:1).
27 января 19:00, Татнефть-Арена, Онлайн-трансляция