Игорь Скороходов: Надо доставать из себя все, что есть

Нападающий новокузнецкого «Металлурга» Игорь Скороходов прокомментировал поражение от «Ак Барса» (1:6) в регулярном чемпионате КХЛ.

- Какой был план на игру в Казани?

- План не отличался от Нижнекамска, хотели также по-боевому сыграть. Нас просили меньше удаляться, играть дисциплинированно, больше внимания уделять обороне, чтобы не было провалов. Не задерживать с передачей, чтобы не накрывали, ну и жестко играть на пятаке в обе стороны. «Ак Барс» – подвижная, техничная команда, поэтому нам в первую очередь было важно не уступить им в движении, ну и максимально внимательно в своей зоне, так как у них защитники, активно подключаются.

- Что не получилось?

- Начали вроде неплохо, были моменты, но продолжает страдать у нас реализация. Много у нас молодых ребят, хотя и у опытных тоже не получается забить. А так боролись, понятно, что построже надо было в обороне сыграть. Два гола получили после вбрасываний, центральный не должен был проигрывать вчистую, цепляться надо за нее, ну и нападающий на борту должен блокировать. На пятаке сыграли слабо, давали им добивать. Терпения вновь не хватило, совершили ошибки, пропустили несколько голов, настроение пропало, надо больше верить в себя и выжимать максимум впереди, доставать из себя все, что есть.