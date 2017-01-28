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Серена Уильямс в седьмой раз выиграла Australian Open

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

35-летняя американка Серена Уильямс стала победительницей Australian Open-2007 в женском одиночном разряде.

В финальном матче Серена в двух партиях переиграла свою старшую сестру Винус - 6:4, 6:4.

Победительница выполнила 10 подач навылет и допустила 5 двойных ошибок. Ей удалось взять четыре гейма на подаче соперницы.

Отметим, что для Уильямс-младшей это уже седьмой титул за карьеру в Мельбурне. Ранее она выигрывала этот турнир в 2003, 2005, 2007, 2009, 2010 и 2015 годах. А всего на счету Серены - уже 23 титула на турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде.

В воскресенье звание чемпиона Australian Open-2017 разыграют Роджер Федерер и Рафаэль Надаль.

Турнир серии «Большого шлема»
Australian Open
Призовой фонд 16 503 692 доллара
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Финал

Матч

Уильямс В. (США) - Уильямс С. (США) - 4:6, 4:6

Место и дата

28 января 11:40, , Онлайн-трансляция


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