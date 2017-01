Серена Уильямс в седьмой раз выиграла Australian Open

35-летняя американка Серена Уильямс стала победительницей Australian Open-2007 в женском одиночном разряде.

В финальном матче Серена в двух партиях переиграла свою старшую сестру Винус - 6:4, 6:4.

Победительница выполнила 10 подач навылет и допустила 5 двойных ошибок. Ей удалось взять четыре гейма на подаче соперницы.

Отметим, что для Уильямс-младшей это уже седьмой титул за карьеру в Мельбурне. Ранее она выигрывала этот турнир в 2003, 2005, 2007, 2009, 2010 и 2015 годах. А всего на счету Серены - уже 23 титула на турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде.

