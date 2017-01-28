Серена Уильямс в седьмой раз выиграла Australian Open

Рафаэль Надаль: Я даже не мечтал, что снова сыграю в финале Australian Open

Испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал свою победу в полуфинале Открытого чемпионата чемпионата Австралии над болгарином Григором Димитровым.