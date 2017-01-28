Серена Уильямс в седьмой раз выиграла Australian Open
35-летняя американка Серена Уильямс стала победительницей Australian Open-2007 в женском одиночном разряде.
В финальном матче Серена в двух партиях переиграла свою старшую сестру Винус - 6:4, 6:4.
Sisters in sync #AusOpen #Venus #Serena— #AusOpen (@AustralianOpen) 28 января 2017 г.
👭 pic.twitter.com/yXWudqSNps
Победительница выполнила 10 подач навылет и допустила 5 двойных ошибок. Ей удалось взять четыре гейма на подаче соперницы.
Отметим, что для Уильямс-младшей это уже седьмой титул за карьеру в Мельбурне. Ранее она выигрывала этот турнир в 2003, 2005, 2007, 2009, 2010 и 2015 годах. А всего на счету Серены - уже 23 титула на турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде.
SHE’S DONE IT! No. 23@serenawilliams is your #AusOpen 2017 women’s singles champion. 🏆 pic.twitter.com/LC6fpWi3Ik— #AusOpen (@AustralianOpen) 28 января 2017 г.
В воскресенье звание чемпиона Australian Open-2017 разыграют Роджер Федерер и Рафаэль Надаль.
Турнир серии «Большого шлема»
Australian Open
Призовой фонд 16 503 692 доллара
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Финал
Матч
Уильямс В. (США) - Уильямс С. (США) - 4:6, 4:6
Место и дата
28 января 11:40, , Онлайн-трансляция