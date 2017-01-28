Иван Скобрев: В «Динамо» мы пытаемся в первую очередь не навредить хоккеистам

Двукратный призер Олимпийских игр в конькобежном спорте Иван Скобрев рассказал о своей работе в хоккейном клубе «Динамо» (Москва).

Напомним, в ноябере прошлого года Скобрев занял в команде должность главного тренера по физической подготовке.

- Как вышло, что известный конькобежец Иван Скобрев стал тренером хоккейного клуба «Динамо»?

- Я с детства любил эту игру, был хоккейным болельщиком, - цитирует спорсмена Lenta.ru. - Во время тренировок в Хабаровске мы часто играли в хоккей, потому что лед заливали не по кругу, а небольшими участками. Когда наступала зима, лед заливали, как могли. А вообще, буквально в начале этого сезона я ходил на тренировки к моему сыну, который занимается в школе ХК «Динамо», и наблюдал за процессом, общался с Андреем Николаевичем Сафоновым (генеральный директор ХК «Динамо»). На одной из встреч я обсудил с ним возможность консультирования спортивной школы. Спустя некоторое время, когда у основной команды был спад, Андрей Николаевич предложил мне должность главного тренера по физической подготовке и предоставил возможность набрать тот персонал, который поможет сделать физподготовку во всей системе единой.



- Как вы хотите этого добиться?

- Нужно, чтобы определенный набор упражнений был у ребят в детской школе, затем с этими упражнениями они должны перейти в Молодежную, Высшую и, наконец, в Континентальную хоккейную лигу. В связи с тем, что мы вплотную подошли к плей-офф, занимаемся в основном главной командой. Тем не менее мы ведем переговоры со специалистами, приглашаем людей в школу, а также тех, кто будет заниматься общей физической подготовкой во всей системе «Динамо». Ребята из молодежки должны понимать, что от них потребуется при переходе в главную команду. Пообщавшись с главным тренером Орешкиным и членами его штаба, мы выработали программу, по которой работаем уже два месяца. Она синхронизирует занятия на льду и в зале. Помогает мне Александр Иванович Леонидов. Вместе мы пытаемся в первую очередь не навредить хоккеистам, а также разработать упражнения, способствующие их индивидуальному росту и улучшению командной игры в целом.

