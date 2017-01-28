Серена Уильямс вернет себе звание первой ракетки мира

Американка Серена Уильямс возглавит рейтинг-лист WTA на следующей неделе.

Это стало известно после того, как Серена обыграла свою старшую сестру Винус в финале Australian Open.

Напомним, Уильямс-младшая лишилась лидерства в рейтинге WTA в начале сентября прошлого года, когда первой ракеткой мира после своей победы на Открытом чемпионате США стала немка Анжелик Кербер.

В Мельбурне 29-летняя Кербер уступила на стадии 1/8 финала американке Коко Вандевеге и не смогла защитить прошлогодний титул.



