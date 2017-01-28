Серена Уильямс вернет себе звание первой ракетки мира
Американка Серена Уильямс возглавит рейтинг-лист WTA на следующей неделе.
Это стало известно после того, как Серена обыграла свою старшую сестру Винус в финале Australian Open.
SHE'S BACK!@SerenaWilliams returns to World No.1! #MakeHistory pic.twitter.com/85ZW4zNpuc— WTA (@WTA) 28 января 2017 г.
Напомним, Уильямс-младшая лишилась лидерства в рейтинге WTA в начале сентября прошлого года, когда первой ракеткой мира после своей победы на Открытом чемпионате США стала немка Анжелик Кербер.
В Мельбурне 29-летняя Кербер уступила на стадии 1/8 финала американке Коко Вандевеге и не смогла защитить прошлогодний титул.
Матч
Уильямс В. (США) - Уильямс С. (США) - 4:6, 4:6
Место и дата
28 января 11:40, , Онлайн-трансляция
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