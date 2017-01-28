Алексей Макеев: В конце домашней серии эмоции и силы уже заканчиваются
Нападающий «Витязя» Алексей Макеев поделился мнением о победе над «Трактором» (3:1) в регулярном чемпионате КХЛ.
Форвард стал автором победной шайбы, которая стала для него 19-й в нынешнем сезоне.
«Последняя игра в домашней серии всегда получается сложной, уже эмоции и силы заканчиваются. Главное, что победили, очень здорово сыграл наш вратарь Игорь Сапрыкин. Честно сказать, давно ждали от него такой игры, просто сейчас мы ему начали помогать, в обороне хорошо играть. Моя результативность идет от нашей тактики, мы сейчас больше играем в атаке, в активный хоккей, поэтому и у меня голы приходят. Плюс мы четвертый год играем с Максом Афиногеновым и уже знаем, кто и где будет, хорошее взаимопонимание», - цитирует игрока «Р-Спорт».
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