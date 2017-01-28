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Алексей Макеев: В конце домашней серии эмоции и силы уже заканчиваются

Источник:  Р-СпортКомментарии

Нападающий «Витязя» Алексей Макеев поделился мнением о победе над «Трактором» (3:1) в регулярном чемпионате КХЛ.

Форвард стал автором победной шайбы, которая стала для него 19-й в нынешнем сезоне.

«Последняя игра в домашней серии всегда получается сложной, уже эмоции и силы заканчиваются. Главное, что победили, очень здорово сыграл наш вратарь Игорь Сапрыкин. Честно сказать, давно ждали от него такой игры, просто сейчас мы ему начали помогать, в обороне хорошо играть. Моя результативность идет от нашей тактики, мы сейчас больше играем в атаке, в активный хоккей, поэтому и у меня голы приходят. Плюс мы четвертый год играем с Максом Афиногеновым и уже знаем, кто и где будет, хорошее взаимопонимание», - цитирует игрока «Р-Спорт».

Матч

Витязь - Трактор - 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)

Голы:

Копейкин (Ержабек, Аалтонен), 29:28 (1:0 - бол.). Макеев (Горак, Чернов), 53:50 (2:0). Петров Ю. 56:46 (2:1). Афиногенов (Горак, Макеев), 59:23 (3:1).

Место и дата

27 января 19:30, ДС Витязь, Онлайн-трансляция

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