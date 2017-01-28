«Куньлунь» отправил пять безответных шайб в ворота «Медвешчака»
«Куньлунь» дома взял верх над «Медвешчаком» (5:0) в регулярном чемпионате КХЛ.
У хозяев льда отличились Линус Виделль, Макс Вярн, Алексей Поникаровский, Томми Саллинен и Шон Коллинз.
Китайский клуб поднялся на седьмое место в Восточной конференции, команда из Загреба идет одиннадцатой на Западе.
31 января «Куньлунь» сыграет на выезде с «Сибирью», а «Медвешчак» в тот же день примет московское «Динамо».
Матч
Куньлунь Ред Стар - Медвешчак - 5:0 (3:0, 0:0, 2:0)
Голы:
Виделль (Коллинс), 0:40 (1:0). Вярн (Поникаровский, Беллемор), 15:51 (2:0). Поникаровский (Виделль), 18:03 (3:0). Саллинен (Яласваара, Бакош), 53:34 (4:0). Коллинс (Виделль, Юйэнь), 59:58 (5:0).
Место и дата
28 января 12:30, ЛеСпортс Центр, Онлайн-трансляция
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