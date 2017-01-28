Менеджер Ковалева и Ломаченко Эгис Климас признан лучшим по итогам 2016 года

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Эгис Климас: Если Уорд считает себя лучшим боксером мира, он должен выйти на реванш с Ковалевым Менеджер российского полутяжеловеса Сергея Ковалева Эгис Климас рассказал о том, как идут переговоры об организации повторного поединка с Андре Уордом.

Климас стал менеджером Усика Известный боксерский менеджер Эгис Климас начал сотрудничество с чемпионом мира по версии WBO в первом тяжелом весе 29-летним украинцем Александром Усиком.

Ковалев будет готовиться к бою с Уордом в Калифорнии Чемпион мира в полутяжелом весе по версиям WBA, WBО и IBF Сергей Ковалев будет готовиться к бою с Андре Уордом в Соединенных Штатах.

Сергей Ковалев: Мне не понравилось поведение Уорда. Я надеру ему задницу Во вторник прошла пресс-конференция, посвященная бою между россиянином Сергеем Ковалевым и американцем Андре Уордом.

Эгис Климас: Подготовка к бою с Чилембой в России ничего Ковалеву не добавила Эгис Климас, менеджер российского боксера Сергея Ковалева, считает, что подготовка в России перед боем с малавийцем Айзеком Чилембой не позволила чемпиону мира по версиям WBA (Super), WBO и IBF в полутяжелом весе прибавить в своем мастерстве.

Эгис Климас: Не уверен, что бой Ковалева со Стивенсоном состоится Менеджер боксера Сергея Ковалева Эгис Климас выразил неуверенность относительно того, что поединок между россиянином и канадцем Адонисом Стивенсоном вообще когда-либо состоится.

Эгис Климас: Неправильно говорить, что встреча с Чилембой – это промежуточный бой Менеджер Эгис Климас, представляющий интересы чемпиона мира по версиям WBA (Super), WBO, IBF в полутяжелом весе Сергея Ковалева, считает, что бой с малавийцем Айзеком Чилембой не является проходным.

Эгис Климас: Дисквалификация Градовича? Даже не знаю, о чем идет разговор Менеджер российского боксера Евгения Градовича Эгис Климас заявил о том, что не располагает данными о дисквалификации спортсмена за нарушение антидопинговых правил.

Евгений Градович: Хочу попробовать себя в первом полулегком весе 29-летний российский боксер Евгений Градович заявил, что по делу проиграл 25-летнему мексиканцу Оскару Вальдесу и рассказал о планах перейти в другую весовую категорию.

Эгис Климас: Ковалев может встретиться с Фонфарой или Бремером Менеджер чемпиона мира по версиям WBA (Super), WBO (Super) и IBF в полутяжелом весе россиянина Сергея Ковалева Эгис Климас заявил, что его подопечный в ближайшем бою может встретиться с Анджеем Фонфарой или Юргеном Бремером.

Эгис Климас: Возможно, Ковалев в итоге встретится с Баррерой, а не Уордом Менеджер Сергея Ковалева Эгис Климас не исключил возможности, что его клиент осенью будет биться с кубинцем Салливаном Баррерой, а не с американцем Андре Уордом.

Эгис Климас: К голове Ригондо нужно приставить пистолет, чтобы он соглаислся на бой с Ломаченко Менеджер чемпиона мира по версии WBO в полулегком весе Василия Ломаченко Эгис Климас рассказал о трудностях в переговорах с чемпионом мира по версиям WBA и WBO во втором легчайшем весе Гильермо Ригондо по титульному бою.

Эгис Климас: Глазкову понадобится на возвращение после травмы не меньше года Менеджер украинского боксера-тяжеловеса Вячеслава Глазкова Эгис Климас заявил, что его подопечному сделают операцию через 2,5 месяца.

Эгис Климас: Ковалев хочет наказать Паскаля, как отец иногда бьет ремнем сына Менеджер чемпиона мира в полутяжелом весе по версиям WBA (Super), WBO и IBF россиянина Сергея Ковалева Эгис Климас заявил, что его подопечный готов к реваншу против канадца Жана Паскаля.

Эгис Климас: Глазков прочувствовал Мартина, но вмешался несчастный случай – травма Менеджер украинского тяжеловеса Вячеслава Глазкова Эгис Климас полагает, что победить Чарльза Мартина его подопечному помешал несчастный случай.

Эгис Климас: В 2016 году Ковалев не будет драться в России Менеджер Эгис Климас, представляющий интересы россиянина Сергея Ковалева, практически исключил вероятность проведения боев боксера на территории России.

Эгис Климас: Бой Ковалев – Уорд запланирован на ноябрь 2016 года Менеджер чемпиона мира в полутяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF Сергея Ковалева Эгис Климас заявил, что бой россиянина с американцем Андре Уордом намечен на ноябрь 2016 года. Он пройдет в Лас-Вегасе или Нью-Йорке (США).

Эгис Климас: Следующим соперником Глазкова должен стать Фьюри или Уайлдер Менеджер украинца Вячеслава Глазкова Эгис Климас заявил, что тяжеловесу интереснее провести ближайший бой с британцем Тайсоном Фьюри, чем с американцем Деонтеем Уайлдером.

Эгис Климас: Следующим соперником Глазкова должен стать Фьюри или Уайлдер Менеджер украинца Вячеслава Глазкова Эгис Климас заявил, что тяжеловесу интереснее провести ближайший бой с британцем Тайсоном Фьюри, чем с американцем Деонтеем Уайлдером.