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Менеджер Ковалева и Ломаченко Эгис Климас признан лучшим по итогам 2016 года

Источник:  Allboxing.ruКомментарии

Ассоциация американских журналистов, пишущих о боксе (BWAA), подвела итоги 2016 года.

В номинации «Менеджер года» лучшим был признан Эгис Климас. 

Он представляет интересы Сергея Ковалева, Василия Ломаченко, Евгения Градовича, Александра Гвоздика и ряда других боксеров.

Отметим, что предыдущие 4 года эту награду получал американец Эл Хэймон. Начиная с 1967 года, когда стала вручаться эта награда, Климас стал всего шестым человеком не из Соединенных штатов и первым с постсоветского пространства, кто был признан «Менеджером года».

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