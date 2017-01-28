Павел Дацюк: Спасибо СКА, что отпустили меня на церемонию оглашения лучших хоккеистов в истории НХЛ

Нападающий СКА Павел Дацюк поделился впечатлениями от попадания в список 100 лучших игроков в истории НХЛ.



- Эмоции настолько захлестывают, что даже тяжело сказать что-то вразумительное. Считаю, что стою на этой сцене благодаря своим партнерам по команде. Спасибо тренерскому штабу СКА и болельщикам за то, что отпустили меня на это мероприятие и за то, что так душевно отнеслись к моему включению в этот список. Понимаю, что эти маленькие каникулы вот-вот закончатся, и придется идти обратно работать, чем я с удовольствием и займусь, - приводит слова Дацюка официальный сайт НХЛ.

Напомним, 28 января НХЛ огласила список 100 лучших игроков за всю историю лиги. Кроме Дацюка в него вошли еще трое россиян: Павел Буре, Сергей Федоров и Александр Овечкин.

Дацюк выступал в НХЛ за «Детройт» с 2001 по 2016 год. За это время он провел 953 матча и набрал 918 очков. В 2002 и в 2008 году Павел становился обладателем Кубка Стэнли.

Овечкин и Буре – круто. Но где Малкин в списке лучших игроков НХЛ всех времен?