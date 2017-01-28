Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Уильямс4:6, 4:6Уильямс
Фигурное катание  Произвольная программа
Футбол  Вердер- : -Бавария
Биатлон  Гонка преследования
Футбол  Спартак- : -Жилина
Фигурное катание  Произвольная программа
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Павел Дацюк: Спасибо СКА, что отпустили меня на церемонию оглашения лучших хоккеистов в истории НХЛ

Источник:  Национальная Хоккейная Лига (НХЛ)Комментарии

Нападающий СКА Павел Дацюк поделился впечатлениями от попадания в список 100 лучших игроков в истории НХЛ.

- Эмоции настолько захлестывают, что даже тяжело сказать что-то вразумительное. Считаю, что стою на этой сцене благодаря своим партнерам по команде. Спасибо тренерскому штабу СКА и болельщикам за то, что отпустили меня на это мероприятие и за то, что так душевно отнеслись к моему включению в этот список. Понимаю, что эти маленькие каникулы вот-вот закончатся, и придется идти обратно работать, чем я с удовольствием и займусь, - приводит слова Дацюка официальный сайт НХЛ.

Напомним, 28 января НХЛ огласила список 100 лучших игроков за всю историю лиги. Кроме Дацюка в него вошли еще трое россиян: Павел Буре, Сергей Федоров и Александр Овечкин.

Дацюк выступал в НХЛ за «Детройт» с 2001 по 2016 год. За это время он провел 953 матча и набрал 918 очков. В 2002 и в 2008 году Павел становился обладателем Кубка Стэнли.

Овечкин и Буре – круто. Но где Малкин в списке лучших игроков НХЛ всех времен?

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Павел Буре: Я не прилетел в Лос-Анджелес по личным причинам. Бэттман был в курсеПавел Буре: Я не прилетел в Лос-Анджелес по личным причинам. Бэттман был в курсеОбозреватель «Советского спорта» взял интервью у Павла Буре, которого включили в «100 величайших игроков в истории НХЛ».День в истории. Герою Суперсерии-1972 Полу Хендерсону исполнилось 74 годаДень в истории. Герою Суперсерии-1972 Полу Хендерсону исполнилось 74 годаСегодня исполняется 74 года бывшему нападающему «Детройта», «Торонто» и сборной Канады Полу Хендерсону.Сергей Федоров: Мне позвонил Бэттман, а я подумал: «Это что, пранкер?» (видео)Сергей Федоров: Мне позвонил Бэттман, а я подумал: «Это что, пранкер?» (видео)Александр Овечкин, Сергей Федоров и Павел Дацюк в Лос-Анджелесе дали интервью корреспондентам «Советского спорта».Владислав Третьяк: Включение четырех россиян в список лучших игроков в истории НХЛ - это признание отечественного хоккеяПрезидент ФХР Владислав Третьяк прокомментировал включение четырех россиян в список 100 лучших игроков в истории НХЛ. .Овечкин и Буре – круто. Но где Малкин в списке лучших игроков НХЛ всех времен?Овечкин и Буре – круто. Но где Малкин в списке лучших игроков НХЛ всех времен?Александр Овечкин, Павел Буре, Павел Дацюк и Сергей Федоров вошли в список «100 величайших игроков в истории НХЛ».Золото Медведевой на ЧЕ, победа «Спартака» в КХЛ и четыре россиянина в сотне лучших в истории НХЛ. Главные новости утраЗолото Медведевой на ЧЕ, победа «Спартака» в КХЛ и четыре россиянина в сотне лучших в истории НХЛ. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра субботы.Буре, Федоров, Дацюк и Овечкин вошли в список 100 лучших игроков в истории НХЛБуре, Федоров, Дацюк и Овечкин вошли в список 100 лучших игроков в истории НХЛВ Лос-Анджелесе прошел торжественный вечер, на котором огласили список 100 лучших игроков в истории Национальной хоккейной лиги.Овечкин и Дацюк прибыли на оглашение списка 100 лучших хоккеистов в истории НХЛНападающий «Вашингтона» и сборной России по хоккею Александр Овечкин и экс-форвард «Детройта» Павел Дацюк прибыли на торжественный вечер в Лос-Анджелес, на котором объявят имена 100 лучших игроков в истории Национальной хоккейной лиги.НХЛ и владельцы клубов не видят аргументов в пользу участия в ОИ-2018Как сообщает агентство «Р-Спорт» со ссылкой на собственный источник, руководство Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и владельцы клубов не видят аргументов в пользу участия в ОИ-2018 года в южнокорейском Пхенчхане.Мэтт Дюшен: Я понимаю, что могу быть обменянФорвард «Колорадо» Мэтт Дюшен заявил, что готов к обмену в другую команду в связи с неудачными результатами команды в нынешнем сезоне.Уилсон провел 1000-й матч на посту генменджера «Сан-Хосе»Матч регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтоном» (1:4) стал тысячным для генерального менеджера «Сан-Хосе» Дага Уилсона.Смотрите, Панарин снялся в дурацком телешоу, исполнив роль Сэндвича! (видео)Смотрите, Панарин снялся в дурацком телешоу, исполнив роль Сэндвича! (видео)Форвард «Чикаго» Артемий Панарин продолжает проявлять себя как хороший шоумен.Скотт Дарлинг: «Чикаго» не повезло, мы пропускали от рикошетов от своих же игроковГолкипер «Чикаго» Скотт Дарлинг подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипегом» (3:5).Дэйв Хэкстол: Любимов забил отличный трудовой голГлавный тренер «Филадельфии» Дэйв Хэкстол прокомментировал гол форварда Романа Любимова, который принес «летчикам» победу в матче с «Торонто» (2:1).Маршанд оштрафован за подножку на 10 тысяч долларовФорвард «Бостона» Брэд Маршанд оштрафован на максимально допустимую по условиям коллективного трудового договора сумму 10 тысяч долларов за опасную подножку.«Это просто фантастика!» Вся правда о том, как Нестерова обменяли в «Монреаль»«Это просто фантастика!» Вся правда о том, как Нестерова обменяли в «Монреаль»Минувшей ночью защитник Никита Нестеров был обменян из «Тампы» в «Канадиенс». Рассказываем, как это было.Бурмистров забросил первую шайбу за «Аризону»Форвард «Аризоны» Александр Бурмистров забил свой первый гол в составе «койотов».Эткинсон заменит Малкина на Матче всех звездФорвард «Коламбуса» Кэм Эткинсон заменит форварда «Питтсбурга» Евгения Малкина в составе команды столичного дивизионе на Матче всех звезд НХЛ.Будай, Маршанд, Годро признаны лучшими игроками дня в НХЛГолкипер «Лос-Анджелеса» Петер Будай назван первой звездой четверга в НХЛ. В матче с «Каролиной» (3:0) 34-летний словацкий вратарь отразил 22 броска и в пятый раз в сезоне сыграл «на ноль».Доун догнал Айзермана по числу матчей в НХЛМатч регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувером» (3:0) стал для капитана «Аризоны» Шейна Доуна 1514-м в лиге.
Главные новости
Футбол
«Спартак» - «Жилина». Онлайн
Биатлон
Старых выиграла гонку преследования на чемпионате Европы
Теннис
Веснина встретится с Макаровой в первом круге Spb Ladies Trophy, Касаткина сыграет против Бенчич
Биатлон
Дмитрий Васильев: Скорее всего, Логинов и Гараничев поедут на мировое первенство
Футбол
«Динамо» летом намерено выкупить Панченко у ЦСКА
Футбол
«Урал» снова уступил «Астре»
Бокс
На поединке Джошуа - Кличко ожидается присутствие 90 тысяч болельщиков
MMA
Мачаев — фаворит в поединке против Брандао по мнению букмекеров
Хоккей
Дамир Рыспаев: За полгода дисквалификации уроки извлечены, выводы сделаны
Футбол
Уэйн Руни: Тренерская работа - это то, чем я хотел бы заниматься
все новости
Павел Дацюк
Павел Дацюквсе новости
НХЛ
НХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости