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Серена Уильямс: Без Винус я бы ничего не добилась, она вдохновляет меня быть лучшей теннисисткой

Источник:  Информационное Агенство России ТАССКомментарии

Американская теннисистка Серена Уильямс прокомментировала свою победу на Открытом чемпионата Австралии.

- Хочу поблагодарить мою сестру Винус, без нее я ничего не добилась бы. Она - единственная причина, почему я сегодня стою здесь, почему существуют сестры Уильямс. Спасибо ей за то, что она вдохновляет меня быть лучшей теннисисткой, насколько это возможно. Она обязательно будет стоять здесь в следующем году, я не люблю слово «возвращение», она никуда не уходила, она всегда была здесь, - заявила Уильямс-младшая.

Напомним, Серена Уильямс сегодня переиграла свою старшую сестру в двух партиях и завоевала титул в Мельбурне.

Этот успех позволит ей вернуться на первую строчку рейтинга WTA.

Матч

Уильямс В. (США) - Уильямс С. (США) - 4:6, 4:6

Место и дата

28 января 11:40, , Онлайн-трансляция




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