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Андрей Кириленко: Россия имеет хорошие шансы в борьбе за женский ЧЕ-2019

Источник:  Р-СпортКомментарии

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко сообщил, что Россия уже подала заявку на проведение женского чемпионата Европы 2019 года и имеет хорошие шансы в борьбе за этот турнир.

Ранее межведомственная комиссия по организации и проведению на территории Российской Федерации международных спортивных соревнований, согласованию перспективных заявок совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта одобрила предложение РФБ о подаче заявки на проведение в России женского Евробаскета-2019.

«Мы ждали одобрения межведомственной комиссии. Как только получили его, так и подали заявку (в FIBA Europe), - цитирует Кириленко «Р-Спорт». - Пока неизвестно, кто наши конкуренты в борьбе за женский Евробаскет-2019, эта информация со стороны FIBA конфиденциальная. Но я думаю, что у нас хорошие шансы принять этот турнир. У нас в стране никогда не проходили чемпионаты Европы и мира по баскетболу. Этот факт должен играть в нашу пользу. FIBA учитывает такие факторы. Практически везде уже были турниры такого уровня, а у нас - нет».

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