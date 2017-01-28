Аркадий Дворкович: РЖД отказались от увеличения бюджета «Локомотива»

Вице-премьер России и председатель совета директоров РЖД Аркадий Дворкович заявил о том, что бюджет футбольного клуба «Локомотив» в ближайшее время не будет увеличен.

- Каждая государственная компания смотрит, как можно наиболее рационально использовать соответствующие средства. Например, в РЖД мы отказались от увеличения бюджета «Локомотива». В целом бюджеты во всех клубах находятся под пристальным вниманием, этим занимаются все госкомпании, так что поручение президента России выполняется.



Что касается государства — приоритет отдается массовому спорту, физической культуре, а не профессиональному спорту, - цитирует Дворковича Rambler News Service.

Ранее председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков рассказал о том, что бюджет клуба на 2016 календарный год составил 4,6 млрд рублей.

Железнодорожники занимают десятую строчку в турнирной таблице РФПЛ после 17 туров.

