Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Уильямс4:6, 4:6Уильямс
Фигурное катание  Произвольная программа
Футбол  Вердер- : -Бавария
Биатлон  Гонка преследования
Футбол  Спартак- : -Жилина
Фигурное катание  Произвольная программа
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Аркадий Дворкович: РЖД отказались от увеличения бюджета «Локомотива»

Источник:  Rambler News ServiceКомментарии

Вице-премьер России и председатель совета директоров РЖД Аркадий Дворкович заявил о том, что бюджет футбольного клуба «Локомотив» в ближайшее время не будет увеличен.

- Каждая государственная компания смотрит, как можно наиболее рационально использовать соответствующие средства. Например, в РЖД мы отказались от увеличения бюджета «Локомотива». В целом бюджеты во всех клубах находятся под пристальным вниманием, этим занимаются все госкомпании, так что поручение президента России выполняется.

Что касается государства — приоритет отдается массовому спорту, физической культуре, а не профессиональному спорту, - цитирует Дворковича Rambler News Service.

Ранее председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков рассказал о том, что бюджет клуба на 2016 календарный год составил 4,6 млрд рублей.

Железнодорожники занимают десятую строчку в турнирной таблице РФПЛ после 17 туров.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Йоан Молло: Понимаю, что пока не гожусь на роль спасителяЙоан Молло: Понимаю, что пока не гожусь на роль спасителяЙоан Молло дал первое после перехода в «Зенит» большое ТВ-интервью – клубному сайту.Воспитанник ЦСКА окажется в «Спартаке»? Свежие трансферные новости и слухиВоспитанник ЦСКА окажется в «Спартаке»? Свежие трансферные новости и слухи«Советский спорт» рассказывает о том, что произошло на трансферном рынке РФПЛ за минувшие сутки.«Правило Прудникова». Как форвард идет в «Локомотив» и на рекорд«Правило Прудникова». Как форвард идет в «Локомотив» и на рекордНа второй сбор «Локомотива» приглашен экс-форвард «Спартака», «Терека», «Динамо»… в общем, 11 клубов.«Если «Спартаку» хотя бы раз дадут пробить пенальти…». Обзор сборов (видео)«Если «Спартаку» хотя бы раз дадут пробить пенальти…». Обзор сборов (видео)«Советский спорт» рассказывает о подготовке клубов премьер-лиги ко второй части сезона.«Урал» сыграет не с «Арисом», а «Астрой» на зимнем сбореИзменился соперник «Урала» по контрольному матчу на зимнем сборе из-за отказа греческого «Ариса». Вместо этого российский клуб встретится с румынской «Астрой».Антон Миранчук: Восстановление идет в штатном режиме, не терпится присоединиться к ребятам на полеПолузащитник «Локомотива» Антон Миранчук рассказал о ходе своей реабилитации после операции на стопе.«Не случайно «Спартак» хотел Чорлуку». Рейтинг Евгений Ловчева«Не случайно «Спартак» хотел Чорлуку». Рейтинг Евгений ЛовчеваОбозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев завершает свой сериал.Глорихантеры. Луис Адриано и еще 7 игроков, пришедшие в «Спартак» за титуламиГлорихантеры. Луис Адриано и еще 7 игроков, пришедшие в «Спартак» за титуламиБразилец Луис Адриано пришел в «Спартак» выигрывать чемпионат, а «Советский спорт» вспомнил остальных игроков.«Зенит» - «Легия». Начало текстовой трансляции в 20:00 (мск)В субботу, 28 января «Зенит» на сборе в Испании проведет контрольную игру с польской «Легией».«Спартак» - «Жилина». Начало текстовой трансляции в 16:00 (мск)В субботу, 28 января московский «Спартак» на сборе в ОАЭ проведет контрольную игру с командой «Жилина».Антон Миранчук приступил к тренировкам в тренажерном залеАнтон Миранчук приступил к тренировкам в тренажерном залеПолузащитник «Локомотива» Антон Миранчук, перенесший операцию на стопе из-за травмы, приступил к индивидуальной работе в тренажерном зале, сообщает официальный сайт железнодорожников.Виктор Онопко: Сборы – худшая пора для футболистов, однако без них не обойтись никакТренер ЦСКА Виктор Онопко рассказал о первой тренировке армейцев на втором сборе в испанском Кампоаморе.Александр Филимонов посетил музей «Спартака»Александр Филимонов посетил музей «Спартака»Бывший вратарь «Спартака» Александр Филимонов посетил клубный музей столичной команды, сообщает официальный сайт Красно-белых.«Зенит» или «Спартак» – кого выберет Раноккья? Таблица трансферов РФПЛ«Зенит» или «Спартак» – кого выберет Раноккья? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и состоявшихся переходах в зимнее трансферное окно в РФПЛ.Ломбертс убеждает, что Иванович не нужен. «Зенит» показал ЦСКА победуЛомбертс убеждает, что Иванович не нужен. «Зенит» показал ЦСКА победуЛуневу снова не забили пенальти, Луческу не стал менять весь состав, а почти списанный центральный защитник вдруг провел идеальный матч.«Зенит» – «Волеренга».ОнлайнСегодня «Советский спорт» проводит текстовую трансляцию товарищеского матча между «Зенитом» и «Волеренгой».Рязанцев может перейти в «Уфу»Полузащитник «Зенита» Александр Рязанцев может покинуть команду. Вероятно, он станет игроком «Уфы».Халк: Обнимаю всю зенитовскую семью, я всегда болею за вас«Зенит» на своей странице в Youtube выложил видео с обращением бывшего нападающего сине-бело-голубых Халка к болельщикам и игрокам петербургского клуба.«Рубин» объявил о трансфере Бергстрема в «Грассхоппер» на правах арендыКак сообщает пресс-служба «Рубина», защитник Эмиль Бергстрем перешел в швейцарский «Грассхоппер» на правах аренды.Денис Глушаков: Сила нынешнего «Спартака» – в характереКапитан московского «Спартака» Денис Глушаков рассказал, какие изменения произошли с командой после прихода на пост главного тренера Массимо Карреры.
Главные новости
Футбол
Аркадий Дворкович: РЖД отказались от увеличения бюджета «Локомотива»
Бокс
Менеджер Ковалева и Ломаченко Эгис Климас признан лучшим по итогам 2016 года
Киберспорт
Футболисты «Манчестер Юнайтед» сыграли между собой в FIFA 17 (видео)
Бокс
Россиянин Дадашев нокаутировал американца Родригеса
Теннис
Серена Уильямс вернет себе звание первой ракетки мира
Теннис
Серена Уильямс в седьмой раз выиграла Australian Open
Биатлон
Логинов выиграл гонку преследования на чемпионате Европы, Гараничев - второй
Хоккей
День в истории. Герою Суперсерии-1972 Полу Хендерсону исполнилось 74 года
Футбол
Абрамовичу предложили арендовать домашнюю арену «Челси» на 999 лет
Фигурное катание
Илья Авербух: Ничего удивительного в «десятках» Медведевой нет
все новости
Локомотив
Локомотивкалендарьстатистика
Аркадий Дворкович
Аркадий Дворковичвсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости