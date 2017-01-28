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«Томь» просматривает защитников Чеминаву и Миюшковича

Источник:  ТАССКомментарии

Защитники Игорь Чеминава и Неманья Миюшкович находятся на просмотре в «Томи», проводящей сбор в Турции, сообщил ТАСС источник, знакомый с ситуацией.

25-летний Чеминава является воспитанником «Зенита», однако за основной состав питерцев провел всего четыре матча. Он также выступал за «Сибирь», эстонский «Калев». В феврале прошлого года игрок подписал контракт с подольским «Витязем». Чеминава не раз призывался в молодежные сборные страны разных возрастов.

Права на 24-летнего Миюшковича принадлежат македонскому «Вардару», за который за последние полтора сезона центральный защитник провел 29 встреч.

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