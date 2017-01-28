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«Марсель» предложил за Пайе 32 миллиона евро

Источник:  RMCКомментарии

Полузащитник сборной Франции Димитри Пайе может все же перейти из «Вест Хэма» в «Марсель» в зимнее трансферное окно.

По информации RMC, английский клуб готов принять предложение о трансфере игрока за 32 миллиона евро. Официально переход может быть оформлен в ближайшие часы.

Ранее таблоид L’Equipe сообщил о том, что 29-летний Пайе подпишет с «Марселем» контракт на четыре с половиной года, а его зарплата составит семь миллионов евро за сезон.

Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 30 миллионов евро, а его действующий контракт с «Вест Хэмом» истекает летом 2021 года.

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