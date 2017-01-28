Агент: Переговоры Будковского с «Анжи» должны завершиться через пару дней

Переговоры украинского нападающего «Шахтера» Филиппа Будковского с «Анжи» должны завершиться через пару дней, сообщил ТАСС сообщил агент форварда Вадим Шаблий.

Ранее стало известно, что 24-летний Будковский продлил контракт с «Шахтером» на 3,5 года.

«Он продлил контракт с «Шахтером» на 3,5 года и в ближайшее время поедет в расположение одного из клубов. С «Анжи» переговоры об аренде продолжаются, через пару дней все должно определиться», - сказал Шаблий.

В этом сезоне Будковский сыграл за «Анжи», в котором находился в аренде, 17 матчей чемпионата России и две игры Кубка страны, в которых забил пять голов.