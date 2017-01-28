Василий Карасев: В серии поражений «Цмоки-Минск» существует скрытая опасность для «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Василий Карасев поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против «Цмоки-Минск».

- В серии поражений нашего соперника существует скрытая опасность. Я не считаю, что результаты их неудачных игр всегда были закономерны. У нас есть небольшие проблемы с травмами, но с другой стороны у «Цмоки» не такая большая скамейка, поэтому за счет агрессивной игры в защите и физических преимуществ мы сможем провести встречу на хорошем уровне, - приводит слова Карасева официальный сайт «Зенита».

Напомним, матч «Зенит» - «Цмоки-Минск» состоится 29 января в Петербурге и начнется в 18:00.

Команда Василия Карасева с десятью победами в 13 играх занимает пятое место в турнирной таблице лиги ВТБ, клуб из Белоруссии с тремя победами в 12 матчах идет на одиннадцатом месте. «Цмоки-Минск» проиграл пять матчей подряд, последний раз они побеждали 20 ноября в игре против «Пармы».