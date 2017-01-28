Василий Карасев: В серии поражений «Цмоки-Минск» существует скрытая опасность для «Зенита»
Главный тренер «Зенита»
Василий Карасев поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата Единой
лиги ВТБ против «Цмоки-Минск».
- В серии поражений нашего соперника существует скрытая
опасность. Я не считаю, что результаты их неудачных игр всегда были закономерны.
У нас есть небольшие проблемы с травмами, но с другой стороны у «Цмоки» не
такая большая скамейка, поэтому за счет агрессивной игры в защите и физических
преимуществ мы сможем провести встречу на хорошем уровне, - приводит слова
Карасева официальный сайт «Зенита».
Напомним, матч «Зенит» - «Цмоки-Минск» состоится 29 января в
Петербурге и начнется в 18:00.
Команда Василия Карасева с десятью победами в 13 играх
занимает пятое место в турнирной таблице лиги ВТБ, клуб из Белоруссии с тремя
победами в 12 матчах идет на одиннадцатом
месте. «Цмоки-Минск» проиграл пять матчей подряд, последний раз они
побеждали 20 ноября в игре против «Пармы».