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Василий Карасев: В серии поражений «Цмоки-Минск» существует скрытая опасность для «Зенита»

Источник:  БК «Зенит»Комментарии

Главный тренер «Зенита» Василий Карасев поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против «Цмоки-Минск».

- В серии поражений нашего соперника существует скрытая опасность. Я не считаю, что результаты их неудачных игр всегда были закономерны. У нас есть небольшие проблемы с травмами, но с другой стороны у «Цмоки» не такая большая скамейка, поэтому за счет агрессивной игры в защите и физических преимуществ мы сможем провести встречу на хорошем уровне, - приводит слова Карасева официальный сайт «Зенита».

Напомним, матч «Зенит» - «Цмоки-Минск» состоится 29 января в Петербурге и начнется в 18:00.

Команда Василия Карасева с десятью победами в 13 играх занимает пятое место в турнирной таблице лиги ВТБ, клуб из Белоруссии с тремя победами в 12 матчах идет на одиннадцатом  месте. «Цмоки-Минск» проиграл пять матчей подряд, последний раз они побеждали 20 ноября в игре против «Пармы».

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