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Уэйн Руни: Тренерская работа - это то, чем я хотел бы заниматься

Источник:  Daily MailКомментарии

Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйн Руни надеется стать тренерам после завершения спортивной карьеры.

- Конечно, когда начинаешь стареть, поневоле задумываешься о своем будущем после спорта. Тренерская работа — это то, чем я бы хотел заниматься после завершения игровой карьеры. Всю свою жизнь я посвятил футболу, поэтому, как только проведу на поле свою последнюю минуту, задумаюсь, как остаться в этом волшебном мира. Надеюсь, получу возможность стать тренером, - заявил Руни.

Уэйн Руни играет за «Манчестер Юнайтед» с 2004 года.

В 2016 году финансовые активы Руни составляли 82 млн фунтов, он был признан самым богатым спортсменом в Великобритании, опередив теннисиста Энди Маррэя и гольфиста Рори Макилроя.

1 января 2017 года в гостевом матче Премьер-лиги против «Сток Сити» Уэйн Руни сравнял счет ударом со штрафного на последней минуте добавленного времени, забив свой рекордный 250-й гол за «Манчестер Юнайтед».

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